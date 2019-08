Vypadá to na rekord. Vláda schválila nominaci Jourové na eurokomisařku, podruhé

Česká vláda na svém prvním zasedání po prázdninách ministrů definitivně potvrdila nominaci Věry Jourové do nové Evropské komise. Jourová o tom informovala na tiskové konferenci.

Kabinet tak učinil v posledním možném termínu, premiér Andrej Babiš dříve uvedl, že nejpozději 26. srpna musí Česko svou nominaci poslat do Bruselu.

Věra Jourová má v současné době na starosti agendu spravedlnosti, spotřebitelů a rovnosti žen a mužů. Mezi úspěchy v této pozici lze vydělit úspěchy v boji proti praní peněz nebo proti dvojí kvalitě potravin v Evropské unii.

Pokud bude vybrána pro novou Evropskou komisi pod předsednictvem Ursuly von der Leyenové, chtěla by Jourová převzít agendu v oblasti digitálního, komerčního nebo vnitřního trhu.

Babiš zpočátku váhal s nominací Jourové, přemýšlel o navržení místopředsedkyně Evropského parlamentu Dity Charanzové. Na konci července se však s von der Leyenovou dohodl na nominaci Jourové. Babiš se nyní domnívá, že vláda udělala dobře, když jmenovala Jourovou do Evropské komise, a to zejména kvůli zkušenostem, které získala v komisi za posledních pět let.

Jourová je první ze čtveřice dosavadních českých eurokomisařů, která bude v EK zasedat dvě období v řadě.

Ve středu bude mít Jourová první formální schůzku s novou předsedkyní Evropské komise.

Oficiální nominace Věry Jourové bude zaslána Evropskému parlamentu ještě v pondělí, což je poslední datum stanovené v Bruselu tímto postupem. Na konci září se kandidáti na Evropskou komisi objeví před Evropským parlamentem, který rozhodne o jejich případném potvrzení v úřadu. Nová komise, kterou poprvé povede žena, se ujme svých povinností 1. listopadu.