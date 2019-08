Čína vyjádřila protest v souvislosti s prohlášením lídrů G7 o Hongkongu

Francouzský prezident Emmanuel Macron podle výsledků summitu G7 v Biarritzu prohlásil, že lídři projednali situaci v Hongkongu a vyzvali k vyhýbání se násilí. Lídři G7 znovu potvrdili platnost a význam čínsko-britské deklarace o Hongkongu z roku 1984 a vyzvali k tomu, aby bylo zabráněno násilí.

„Vyjadřujeme rozhodnou nespokojenost a protest v souvislosti s nezodpovědnými prohlášeními lídrů G7 o Hongkongu,“ řekl na briefingu Geng Shuang.

Zdůraznil, že situace v Hongkongu je vnitřní záležitostí Číny, a že ani jeden stát nemá právo zasahovat do této otázky.

Dodal, že násilí v Hongkongu pokračuje už přes dva měsíce, a stalo se silnou ránou zasazenou prioritě práva, veřejného pořádku a mezinárodní pověsti Hongkongu.

„Jsme schopni sami řešit své otázky,“ zdůraznil Geng Shuang.

Oficiální mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying vyzvala dříve USA, aby přestaly se zasahováním do situace v Hongkongu a do vnitřních záležitostí Číny.

Takto okomentovala reakci mluvčí ministerstva zahraničí USA Morgan Orgatusové na protest ministerstva zahraničí ČLR proti kontaktům amerických diplomatů s lídry protestujících v Hongkongu. Prohlásila mj., že zveřejnění soukromé informace diplomatů není oficiálním protestem, i když neuvedla, kde právě byla tato informace zveřejněna a kdo je obviňován z jejího šíření.

„Oficiální mluvčí ministerstva zahraničí USA by měla nejdřív přehodnotit svá prohlášení a počínání, a nikoli posuzovat zprávy v médiích a pod touto záminkou obviňovat vlády jiných zemí, vydávat černé za bílé, a svádět vinu na jiného ve snaze zakrýt fakta zasahování USA do vnitřních záležitostí Číny,“ prohlásila Hua Chunying.

Zdůraznila, že neustálé zasahování USA do záležitostí Hongkongu vyvolává přirozeně mimořádné pobouření v Číně, mj. i v samotném Hongkongu.

„Mluvčí ministerstva USA představila nečekaně zasahování amerických diplomatů do vnitřních záležitostí jiných zemí jako běžnou rutinu a víc než to: vychvalovala je. Copak může být svět klidný, když budou USA jednat podobným způsobem?“ dodala čínská diplomatka. Znovu vyzvala Washington, aby respektoval mezinárodní právo a hlavní zásady mezinárodních vztahů, a doporučila, aby „nestrkal nos“ do záležitostí Hongkongu a nezasahoval do vnitřních záležitostí Číny.

V Hongkongu neutuchají od června protestní akce proti opravám zákona o extradici. Byly původně mírové, srážky v ulicích se ale stávají stále urputnějšími.