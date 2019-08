Už začaly hádky mezi Zaorálkem a Zemanem? Bývalý kritik prezidenta a Babiše promluvil o vztahu s vládou

Zaorálek se stal druhým kandidátem po Michalovi Šmardovi během letní krize na ministerstvu kultury. Navzdory skutečnosti, že Zeman nechtěl jmenovat Šmardu, Zaorálek naopak řekl, že první kandidát byl výborný a předseda ČSSD měl tehdy i nadále trvat na svém.

„Byl jsem požádán panem předsedou Hamáčkem, který mi vysvětlil situaci a řekl mi, že není možné dostát tomu, co jsem celou dobu říkal, protože já jsem mnohokrát před tím opakoval, že je třeba stát na svém, že je třeba trvat na výměně ministra a že je třeba trvat i na panu Šmardovi,“ uvedl Zaorálek.

„Pan Šmarda byl výborný kandidát. Jednak si myslím, že měl velmi podobný záměr jako já, bavit se s lidmi, setkávat se s odborníky a myslím, že byl pro to výborně vybaven,“ dodal.

Český prezident a premiér se tehdy shodli na tom, že Šmardovi chybělo vzdělání a znalosti cizích jazyků pro reprezentaci kultury země.

Atmosféra ve vztahu s vládou

Moderátor Jakub Železný se dále pustil do vztahu s vládou a připomněl Zaorálkovi jeho radu Zemanovi těsně před jmenováním.

„Panu prezidentovi jsem řekl, aby si to dobře rozvážil,“ řekl tehdy kandidát Zaorálek.

Moderátor navrhl, že tímto Zaorálek naznačoval, že by jako ministr občas zlobil prezidenta, a měl jiné priority.

„Byl to i ten žert, a na druhé straně jsem chtěl dat najevo, že my pravděpodobně nebudeme nikdy spolu úplně ve svém souhlasit. A je pravda, že jsem pana prezidenta trochu pozlobil, protože když dneska jsme se znovu setkali tak mi říkal docela rozzlobeně, že jak jsem to řekl tak mu se to nelíbilo,“ pověděl Zaorálek.

„Kdybych to dělal, už bych byl ve vládě.“ Šmarda promluvil o tahanici o křeslo ministra kulturyhttps://t.co/x6C3pL1A8r — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 22, 2019

V minulosti měl novopečený ministr kultury docela napjaté vztahy s hlavou státu. V roce 2003 patřil mezi sociální demokraty, kteří nepodpořili Zemanovo zvolení prezidentem. „Tehdy jsem v televizi veřejně řekl, že ho nebudu volit, takže to není žádné tajemství. Miloš Zeman tu informaci měl a dodnes si to dobře pamatuje,“ řekl k tomu Zaorálek.

„Je to historie, která byla plná bitev, ale dnes, i když se také třeba někdy přeme, tak si myslím, že v zásadě se dokážeme spolu bavit,“ popsal současné vztahy se Zemanem.

Zaorálkovi se také v minulosti podařilo vyměnit prudké fráze s premiérem a lídrem ANO. „Také jsem o něm řekl, že je cizopasný fíkus,“ připomněl ministr o Babišovi.

„Je pravda, že politika je poměrně tvrdý chleba a ty střety jsou prostě ostré a já jsem samozřejmě měl s panem Babišem i s dalšími takovéto střety,“ komentuje to Zaorálek s tím, že si za svými výroky z minulosti stojí.

Krize ministerstva kultury

Křeslo ministra kultury České republiky bylo skoro měsíc prázdné. Bývalý ministr Antonín Staněk, kterého ČSSD odvolala ještě na jaře, skončil ve funkci 31. července.

Po odmítnutí kandidatury Michala Šmardy a následném jeho odvolání, předseda ČSSD navrhl Jaromíra Zaorálka. Miloš Zeman kandidaturu schválil. Jmenování proběhlo 27. srpna na Pražském hradě.