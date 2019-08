Boj liberálů: Czernin udeřil na novou kandidátku do čela TOP 09, ale terčem kritiky se stal sám

Zpráva o nové kandidátce Czernina zanechala v rozpacích, ten svůj zájem o nejvyšší stranickou funkci ohlásil již v červnu. Politik se podělil o své myšlenky na sociální síti.

„Kandidatura Markéty Pekarové Adamové na předsedkyni TOP 09 je s ohledem na skutečnost, jak ji ještě před dvěma měsíci kategoricky odmítala, trochu překvapením. Je ale dobře, že se situace před volebním sněmem stala velmi přehlednou. Kolegyně Pekarová Adamová chce ve straně udržet dosavadní kurz současného bezčasí, zatímco já nabízím změnu. Jsem přesvědčený, že si delegáti vyberou správně a hlavně věřím tomu, že nás tento sněm nerozdělí. Věřím, že spolu budeme úzce spolupracovat,“ napsal.

Takovou zprávou ale politik trochu rozkolébal vlnu kritiky. „Milá TOPko, volila jsem tě… Ale přestává se mi líbit tohle řešení vnitrostranických věcí na veřejnosti. Začal s tím pan Štětina, nyní nám interpretuje pohled paní Pekarové pan Czernin. Děkuji, raději si počkám na její vyjádření, co chce s TOPkou ona dělat,“ zarmouceně okomentovala příspěvek jedna z uživatelek.

„Nemyslím, že je v této situaci vhodné jakýmkoliv způsobem shazovat kolegyni nebo směr, jakým se aktuálně TOPka ubírá. To má být směřováno delegátům při volbě předsedy a ne občanům. Škodíte tím jak sobě, tak straně!“ dodal další sledující.

Pekarová Adamová oznámila svůj zájem o předsednický post TOP09 v úterním pořadu Interview na ČT24. „Rozhodla jsem se kandidovat na předsedkyni TOP 09. Chci se o ten úspěch porvat,“ sdělila. „Restart je v tom, že do toho vložím novou energii, já ji v sobě mám a restart chci provést. Chci, abychom byli dostatečně sebevědomí, říkali věci jasně a byli čitelní,“ doplnila.

Zatím úřadující šéf strany Jiří Pospíšil Pekarovou Adamovou podpořil. „Pokud bude kandidovat Markéta, já nebudu,” řekl Seznamu. „Bude lepší kandidátka, protože lídr strany by měl zároveň kandidovat do Poslanecké sněmovny, a to já nechci,” řekl. Včera po oznámení její kandidatury uvedl, že znovu kandidovat nebude.