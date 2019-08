Zmaří Brusel podpis dohody mezi Bělehradem a Eurasijským ekonomickým svazem? Srbský ministr vysvětlil Sputniku situaci

Srbský ministr vnitřního a zahraničního obchodu Rasim Ljajić uvedl ve svém komentáři pro Sputnik, že pro Srbsko platí stejné podmínky jako pro ostatní uchazečské státy, to znamená, že dokud není plnoprávným členem EU, má právo uzavírat obchodní smlouvy se třetími státy.

Zcela nedávno ruský velvyslanec v Bělehradu Alexandr Bocan-Charčenko sdělil, že Srbsko má 25. října podepsat s Eurasijským ekonomickým svazem smlouvu o bezcelním obchodu (pozn.red. - s Ruskem byla taková smlouva dávno podepsána). A Brusel prakticky hned vyzval Srby, aby se tohoto nápadu vzdali.

„Srbsko může uzavírat smlouvy s jinými státy a organizacemi před připojením k EU. Avšak na jednáních o asociaci se Srbsko zavázalo, že vystoupí ze všech dvoustranných smluv v den vstupu do Unie,“ sdělila Evropská komise.

Ljajić řekl, že pravidla jsou pro všechny kandidáty stejná:

„Také pro země, jež vstoupily do EU před námi, platil obchodní režim, který upravoval jejich vztahy s třetími státy až do dne vstupu do EU, když se staly plnoprávnými členy. Platí to také pro Srbsko. Tedy, dokud pokračují jednání, dokud nejsme členy EU, máme právo uzavírat smlouvy o volném obchodu s třetími státy.“

„Všechny tyto smlouvy budou platit do chvíle, kdy se Srbsko stane plnoprávným členem Evropské unie. Až se to stane, přestanou tyto smlouvy platit,“ řekl srbský ministr v rozhovoru pro Sputnik.

Maďarsko Srbsku v EU co nejdříve

Maďarsko vyzvalo EU k urychlení jednání se Srbskem a Černou Horou, aby mohly vstoupit do EU do roku 2025, prohlásil ve čtvrtek maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Ministr se účastní neformálních jednání ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany zemí EU v Helsinkách.

„Maďarsko podporuje rozšíření EU. Domníváme se, že integrace západního Balkánu má proběhnout rychle a že mnohé země tohoto regionu vynaložily úsilí k urychlení vstupní procedury,“ řekl novinářům.

Podle jeho názoru „mají být jednání o vstupu Srbska urychlena a Srbsko má vstoupit do EU do roku 2025“. „Totéž si myslím ohledně Černé Hory,“ řekl ministr.

Vyslovil rovněž naději, že „na podzim dokážeme schválit rozhodnutí o pokračování vstupní procedury pro Albánii a Severní Makedonii“.

EU udělila status kandidátské země společenství Albánii, Makedonii, Srbsku a Černé Hoře. Ta podala přihlášku ke členství v EU v roce 2008, jednání o asociaci byla zahájena koncem června 2012. Jednání o vstupu Srbska bylo zahájeno v lednu 2014. Evropská komise několikrát informovala o tom, že se nová etapa rozšíření EU nemůže konat dříve než v roce 2025.