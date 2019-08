Babiš promluvil bez servítek: ČSSD má trafikantství v DNA. Můžu to i dokázat

„S panem Hamáčkem jsme se v pondělí 19. srpna sešli a myslel jsem si, že jsme za tímhle příběhem udělali tlustou čáru,“ uvedl Babiš o vládní krizi, kdy prezident Miloš Zeman několik týdnů odmítal jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury za ČSSD. „Když ale čtu Hamáčkova vyjádření, nevěřím vlastním očím,“ dodává premiér.

Předseda ČSSD Jan Hamáček podle premiéra dobře věděl, že Zeman měl se jmenováním Šmardy a odvoláním bývalého ministra Antonína Staňka velký problém. Babiš odmítl, že by nejmenování Michala Šmardy bylo výrazem slabosti premiéra. Babiš po dohodě s Hamáčkem navrhl Michala Šmardu na funkci ministra. Prezident jeho nominaci odmítl.

„Pro dobrotu na žebrotu jsem ale postupoval podle koaliční smlouvy,“ řekl v rozhovoru. Tehdy se s ním Babiš viděl pouze asi deset minut, jak uvádí premiér, názor na něj změnil poté, co se začal neustále vyjadřovat v různých médiích. Podle Babiše začal Šmarda komentovat všechno možné a útočil jak na něj, tak i například na ministryni financí Alenu Schillerovou z ANO.

Premiér nadále odmítá, že by prezident svým postupem porušil Ústavu.

„On pana Šmardu nikdy neodmítl. Vyzval pana Hamáčka, aby nominoval někoho jiného, protože Šmarda se pro ten resort nehodí. A měl podle mě pravdu,” řekl Babiš.

Podle Babiše však za tuto krizi mohou hlavně sami sociální demokraté.

„A teď Hamáček hází krizi, kterou si kvůli panu Staňkovi způsobili sami, na mě a na pana prezidenta. Jsou to nehorázné nesmysly,“ zdůraznil také Babiš.

Sociální demokraté nechtěli z vlády nikdy opravdu odejít

Vyhrožování sociálních demokratů odchodem z vlády Babiš označil za „silné řeči“. Nikdy to podle něj nemysleli vážně.

„Oni z té vlády odcházejí stále. Nejdřív kvůli panu Semínovi, kterého ani neznám, pak kvůli Šmardovi, pak kvůli rozpočtu. Stále odcházejí z vlády, nerozumím tomu. Proč to říkají, když dobře vědí, že neodejdou? ČSSD to nikdy nemyslela vážně, že by odešla z vlády. Nikdy by neodešli. Kam by šli ti lidé z Lidového domu, co by dělali? Kdo by jim nosil ty tašky, papíry a podobně?“ řekl Babiš.

Babiš: ČSSD má rozhazování a trafikantství v DNA

Sociální demokraté mají také podle premiéra rozhazování a trafikantství v DNA. „Dávají lidem trafiky, to je jejich DNA, to je pravda. Můžu to i dokázat,“ uvedl Babiš.

„Tak se zeptejte v Lidovém domě, kolik lidí tam odtud přešlo na ministerstva práce, zahraničí a všude. Dávají lidem trafiky, to je jejich DNA, to je pravda. Můžu to i dokázat. Oni – pan Hamáček – mě nařkli, že jsme je chtěli vyhodit z vlády, že se na výběru ministra vnitra měl podílet Tomio Okamura. Co to je za blbosti, za výmysly? Já si myslím, že pan Šmarda může být nakonec po celé aféře taky spokojený, protože z toho vyšel jako kandidát ČSSD na senátora v příštích volbách,“ podotkl politik.