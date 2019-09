Klausova Trikolóra chce spolupracovat se všemi

Václav Klaus v den svých 50. narozenin poskytl rozhovor pro česká média. V něm prohlásil, že se nechce vymezovat vůči žádným politickým subjektům v případě volebního úspěchu hnutí. Mají v plánu zaměřit se na parlamentní volby roku 2021.

„My jsme samozřejmě pro snižování daní. Tady se dá čekat, že aspoň se zadními lavicemi ODS zatím vždycky hlasuji, jestli je to nějak nepřejde. Když jsem prosazoval, aby dvouleté děti nechodily povinně do školek, tak myslím, že hlasovali se mnou i komunisté. Zrušení plošné ideologické inkluze prosadím s kýmkoli. Když se jednalo o tom, aby vodáci si mohli dát aspoň pivo, tak jsem hlasoval i s Piráty. Čili s kým prosadíme největší kus našeho programu, s tím půjdeme do koalice, samozřejmě pakliže budeme mít takový výsledek, aby se s námi někdo bavil,“ řekl Klaus mladší pro ČTK.

Podle slov Klause mladšího jsou pro nově vznikající politický subjekt hlavní volby do poslanecké sněmovny. Senátní volby nejsou zajímavé z toho důvodu, že Senát toho sám příliš neovlivní, myslí si politik. Hnutí by také bylo za zrušení krajů.

„Přijde nám, že je to zbytečná instituce, která užírá velkou část veřejného prostoru a je pod malou veřejnou kontrolou,“ prohlásil.

Zakladatel Trikolóry následně naznačil, jakým způsobem bude probíhat předvolební kampaň strany. Hlavním bodem bude setkávání s lidmi.

„Budeme objíždět naší lehce komickou dodávkou republiku, setkávat se s lidmi, dávat jim nějaké další informace. To je strašně důležité, o tom to v jádru je. Řada dalších politických stran to nedělá, protože dílem jsou líné, dílem se bojí lidí, takže v tomhle je můžeme dohnat a nebude to tolik stát,“ zmínil Klaus.

Česká televize v neděli zveřejnila výsledky srpnového předvolebního průzkumu společnosti Kantar CZ. Trikolora by podle výsledků získala 3,5 % hlasů voličů. Václav Klaus v této souvislosti prohlásil, že jeho hnutí si dělalo vlastní průzkum, podle kterého by získalo 6 % voličských hlasů.