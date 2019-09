Klaus: Komunismus bránil Československo před genderismem a LGBT ideologií

„Doufám, že rozum zvítězí a jestli ubyde peněz pro nejrůznější hlouposti, jako jsou lavičky a cyklostezky, tak to bude jen dobře. Pokud by se podařilo ubrat té zhouby, toho zla, kterou evropské dotace jsou, tak to by byla obrovská výhoda a přínos odchodu Velké Británie z EU,“ prohlásil Václav Klaus na otázku o tom, že s brexitem je možné, že bude do rozpočtů EU postupovat až o 20 % méně peněz.

Moderátor Luboš Xaver Veselý se bývalého prezidenta Václava Klause také dotazoval, zdali v blízké budoucnosti vidí nějakou možnost reformy Evropské unie.

„Já žádný náznak výrazné, viditelné, zajímavé (…) změny bohužel nevidím,“ prohlásil Klaus.

Bývalý prezident v rozhovoru pro XTV poukázal na to, že v zahraničí „nikoho nezajímá“ skutečnost, že v Česku vládne trestně stíhaný premiér.

„Jedním z důvodů je to, že jsou větší starosti než Česká republika. Druhý důvod je, že ČR byla dlouho přijímána jako bezproblémová země, a proto se tím nikdo tak moc nezabývá,“ zmínil s tím, že Andrej Babiš není pro českou politickou scénu největším problémem a největším zlem. Podle názoru bývalého prezidenta Klause se premiér Andrej Babiš dívá „daleko racionálněji na EU jako takovou“.

„Myslím, že on se daleko racionálněji než většina našich politiků dívá na problém masové migrace a na to, co hrozí – na to, že její důsledek nastane v Evropě. V tomto smyslu, zejména v jeho zahraniční politice, takové fatální prohřešky nevidím, abych měl stát na barikádě či držet hladovku,“ řekl bývalý prezident.

Rodina jako politické téma

Klaus prohlásil, že politické téma „zachování normální rodiny“ je „jedno z největších témat naší doby“.

„Já opravdu považuji ten atak soudobé pokrokářské ideologie na tři základní pilíře moderní společnosti (za vážný - red.) – člověka, rodinu a národní stát. Tyto tři základní stavební kamínky moderní společnosti, která jako jediná dala demokracii lidstvu, tyto tři základní prvky jsou non-stop atakovány,“ uvedl Václav Klaus a dodal: „Jedinec (je atakován – red.) genderismem, kdy pohlaví je považováno za umělý sociální konstrukt, podle soudruhů, kteří toto zastávají, takže s člověkem se manipuluje neuvěřitelným způsobem. Normální rodina také začíná být něčím, proti čemu všechny gay-parády zásadně bojují.“

V otázce národního státu Klaus dodal, že „jim jde přesně o to, aby se Česká republika a další národní státy rozplynuly“. Za beneficiáry těchto proudů bývalý prezident označil „novodobé pokrokářské elity“.

Ochranná náruč komunismu

Václav Klaus starší poukázal na skutečnost, že komunismus a jeho ideologie, která před listopadem 1989 vládla Československu, zemi bránily před tím, aby do ní vstoupily tyto nové západní ideologie.

„My jsme mysleli, že po listopadu 1989 přece jen zvítězil liberální pohled na svět, demokracie a podobně. Ukázalo se, že v zákulisí toho Západu, ke kterému jsme přes hranice nakukovali, už pár desetiletí bují nejrůznější další kolektivistické nebezpečné ideologie, které my jsme trošku podceňovali. Paradoxně nás před nimi bránil komunismus. Tím, že zakazoval vstup jakýmkoli ideologiím, tak on zakazoval vstup i těmto ideologiím (LGBT, genderismu, multikulturalismus – red.). Ony se sem (do Československa – red.) nedostávaly, my jsme na ně nebyli připraveni,“ prohlásil Klaus.

„My jsme do toho spadli bezelstně,“ dodal k tématu bývalý prezident.

Milion chvilek a Piráti se snaží vrátit zemi před listopad 1989

Václav Klaus se také během rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým věnoval novým politickým stranám a politickým aktivistům. Někteří z těchto lidí se snaží, podle názoru bývalého politika, vrátit zemi do stavu před listopadem 1989.

„Majitelé Milionu chvilek (pro demokracii – red.) a lidé podobného typu, ti přece o něco takového jako vrátit nás před 17. listopad, spolu s Piráty, opravdu usilují. Možná, možná, abych jim nekřivdil, že si nejsou vědomi toho, že to, co dělají, je vlastně návratem před ten 17. listopad,“ zmínil.

Václav Klaus na závěr rozhovoru zmínil, že míra regulace trhů začíná v českém prostoru růst do takové míry, jako v pozdních 80. letech již „vyčpělého“ komunismu.