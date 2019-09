Morawiecki: Pokud EU neintegruje západní Balkán, vstoupí tam naši geopolitičtí protivníci

Polský předseda vlády Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci V4 prohlásil, že pokud se nepodaří integrovat země západního Balkánu do EU, tak tam začnou být aktivní geopolitičtí protivníci.

„Politika nemá ráda vakuum,“ prohlásil polský premiér s tím, že když Evropa nepředloží konkrétní nabídky západnímu Balkánu, tak tam začnou být aktivní Rusko, Čína a Turecko.

Integraci tohoto území také považuje za klíčovou pro omezení velkých migračních vln budoucnosti.

Polský premiér dále zdůraznil, že bezpečnost je prioritou pro celou Visegrádskou skupinu a Polsko, podobně jako Maďarsko, nesouhlasí s redistribucí migrantů.

Podobný názor má i slovenský premiér Peter Pellegrini. Ten v souvislosti s migrační krizí prohlásil, že její řešení nemůže být v rukou pouhé Evropské unie, nýbrž se musí jednat o celoevropskou strategii, aby bylo možné zabránit novým migračním vlnám. Podle slovenského premiéra je také klíčové přesvědčit EU, že další rozšiřování nepředstavuje problém, nýbrž se jedná o „strategickou investici“, kde „benefity hodně převyšují obavy“.

Pellegrini dodal, že V4 patří k nejbezpečnějším zemím na světě a se svými kolegy pracuje na tom, aby to tak zůstalo i nadále. Upozornil i na rostoucí míru spolupráce mezi různými státními službami zemí Visegrádu za účelem odhalování těch nebezpečných migrantů, kteří se již dostali na území členských států.

O hospodářství

Polský premiér poukázal na snahu zvyšovat potravinovou bezpečnost a zavádění takzvaného „solidárního modelu“ hospodaření.

Podle jeho slov V4 usiluje o to, aby nedošlo k brexitu bez dohody, aby bylo možné se vyhnout ekonomickým ztrátám a problémům v obchodu. V tomto ho podpořil i slovenský premiér Pellegrini, který zdůraznil, že skupina si nepřeje výstup Velké Británie z EU, neboť by to znamenalo otřes pro evropskou ekonomiku.

Morawiecki také věnoval pozornost aktuálnímu tématu energetické transformace, kdy žádal, aby byly zásahy do energetiky států činěny na základě historických reálií, v nichž jednotlivé státy žijí.

Otázkám energetiky se ve svém vystoupení na tiskové konferenci krátce věnoval i český premiér Andrej Babiš, který vyslovil myšlenku, že je potřeba přesvědčit evropské úředníky o tom, že jaderná energie je čistým zdrojem.

Summit V4 a zemí západního Balkánu v Praze

Ve čtvrtek proběhl v Praze summit zemí Visegrádské skupiny a zemí západního Balkánu. Summit proběhl těsně po skočení oficiální návštěvy Srbska prezidentem Milošem Zemanem. Do Prahy měl dorazit i zástupce Kosova, který svoji účast ale zrušil po vyjádřeních Zemana o možném oduznání země. Tu na summitu poté zastupoval chargé d'affaires Arbër Vllahiu.