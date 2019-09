Šéf KSČM o Kosovu i koalici. Babišovi vysvětlím dějiny, říká

Předseda KSČM se v rozhovoru pro Idnes.cz věnoval i diskutovanému tématu přesunu sochy maršála Ivana Koněva z Prahy 6. Prohlásil, že podle jeho názoru není podobný přesun možný, jelikož by porušoval mezinárodní smlouvy.

„Jsem totiž přesvědčen, že pokud nevypovíme smlouvu mezi Českou republikou a Ruskou federací z ­roku 1993, tak to ani udělat nemůžeme. Protože v té smlouvě jsme se zavázali, že budeme pečovat nejen o vojenské hroby, ale i o památníky,” prohlásil Filip a dodal, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář neví, co jeho část hlavního města skutečně potřebuje. Starostu Koláře předseda komunistů nepřímo označil za „nevzdělaného“.

K diskuzi, kterou vyvolal před několika dny prezident Miloš Zeman tím, že během návštěvy v Srbsku zmínil, že bude na domácím politickém kolbišti jednat o možném oduznání Kosova, Vojtěch Filip zmínil, že je důležité vidět historii celistvě. Rovněž je podle jeho názoru nezbytné ukázat premiéru Andreji Babišovi důvody, proč není možné Kosovo chápat jako důvěryhodného partnera.

„Prvně je potřeba doložit panu premiérovi důvody, proč bychom to měli udělat (oduznat Kosovo - red.). Je potřeba ukázat celou tu historii, proč není možné se na ně obracet jako na důvěryhodné partnery a jestli je možné, aby se podíleli na integraci nebo dezintegraci v Evropě v oblasti Balkánu. Myslím, že podobný názor bude slyšet i­ od takových lidí, jako je Viktor Orbán a další,” řekl předseda KSČM s tím, že v otázce Kosova se jedná o to, do jaké míry “si vážíme mezinárodního práva”.

Otázku Kosova bude chtít Filip, podle vlastních slov, řešit s premiérem Babišem během jednání o rozpočtu.

Podpora komunistické strany

Redaktor portálu se věnoval i tématu srpnových výsledků společnosti Kantar CZ, podle níž by KSČM získala při parlamentních volbách 4,5 % hlasů. Podle názoru předsedy strany se jedná pouze o předvolební průzkum, který komunistům vždy připisuje méně, než nakonec mají.

„Je to jen jeden průzkum veřejného mínění. Já to nepřeceňuji, ale ani nepodceňuji. Navíc tato společnost nám dává vždycky méně, než je skutečnost,” konstatoval Filip.

Předseda komunistů také dodal, že jeho strana je nejdemokratičtější ze všech českých politických stran při výběru kandidátů na post předsedy.

„Jak říkám, to záleží na tom, jestli budu mít nominace z členské základny. V tomto je KSČM nejdemokratičtější stranou, protože u nás se vybírá zezdola. To, že si někdo myslí, že by mohl kandidovat, neznamená, že ho členská základna vybere,” odpověděl na otázku Idnesu o tom, zdali bude v příštím roce opět kandidovat na post předsedy strany.

Zeman o Kosovu

Miloš Zeman po příletu na návštěvu Srbska, kde ho na letišti vítal prezident Srbska Aleksandar Vučič, prohlásil: „Mám rád Srbsko a srbský národ a nemám rád Kosovo.“

Tento výrok českého prezidenta vyvolal bouřlivé reakce jak v českých, tak i v mezinárodních médiích. Prezident následně prohlásil, že bude jednat s českými ústavními činiteli o možném oduznání Kosova.

„Stát, v jehož čele jsou váleční zločinci (Kosovo – red.), nepatří do společenství demokratických zemí,“ konstatoval později Zeman během tiskové konference v srbském Bělehradě.