Foldynu málem vyloučili z ČSSD. Stojí sociální demokracie krok od propasti?

Jaroslav Foldyna nedávno prohlásil, že by nadále podporoval vládu Andreje Babiše, i kdyby ČSSD odešla. Andrt si rozhněval vedení tím, že jeho krajská organizace před měsícem vyzvala předsedu strany Hamáčka k rezignaci.

„Budu říkat dál, co říkám, protože si myslím, že třicet let v sociální demokracii mi na to dává právo. Já jsem stranu nepřivedl ke třem procentům. Zůstal jsem mezi lidmi, kteří chodí do práce. A kolegové, kteří nevědí, kudy se leze do fabriky, mluví o obyčejných lidech a jedou se jednou vyspat do nějakého sídliště nebo mluví o zahraniční politice a v zásadě jsou to stále asistenti bývalých poslanců, před těmi nemám důvod se obhajovat,“ cituje portál Idnes slova Foldyny. Poslanec těmito slovy naráží na místopředsedkyni strany Janu Maláčovou (ministryně práce a sociálních věcí) a Tomáše Petříčka.

Ministr zahraničních věcí Petříček byl asistentem bývalého europoslance ČSSD Miroslava Pocheho. Ministryně práce Maláčová tento týden navštívila jednu z vyloučených lokalit v Předlicích v Ústí nad Labem.

Foldyna v minulosti prohlásil, že někteří jeho kolegové ve straně „se chovají jako neomarxistická pakáž“.

Poslanec se účastnil pátečního jednání předsednictva strany. Nakonec pro jeho vyloučení hlasovalo 29 lidí z celkových 60.

Foldyna po jednání hovořil s novináři: „Argumenty řekl předseda Jan Hamáček. Jemu se nelíbí, když ho veřejně kritizuji. Jemu se nelíbí moje názory na některé věci v oblasti zahraniční politiky, sociální politiky.“

Poslanec rovněž poukázal na situaci, že proti jeho vyloučení ze strany hlasovali i lidé, s nimiž se neshoduje v názorech.

„Pro mě je základem společnosti rodina. To, co nás ohrožuje, není vymírání Afriky. Vymírá Evropa. Abychom nevymírali, musíme se snažit vytvářet podmínky pro lidi, kteří společnosti něco přinášejí. Pro rodinu lidí, kteří chodí do práce, aby mohli mít děti. To je velký rozdíl oproti tomu, co v současné době dělá sociální demokracie. Národní identita a vlastenectví, to jsou také dnes zakázaná slova v sociální demokracii,“ prohlásil Jaroslav Foldyna a dodal, že s kolegy se natolik rozchází v pohledu na „tradiční politiku sociální demokracie“, že od nich už neočekává vůbec nic.

„Budu říkat jen to, co jsem říkal v devadesátých letech, když jsme šli do Strakovky hlavním vchodem a byl předsedou Zeman. Nevidím v této chvíli východisko, když se podívám, co v té straně zbylo,“ zmínil poslanec.

Jaroslav Foldyna je členem ČSSD od roku 1989, poslancem je od roku 2010. Od dubna 2018 byl téměř rok místopředsedou strany.

Divoké jednání ČSSD

Portál Novinky.cz přinesl informace, že páteční jednání předsednictva ČSSD „bylo divoké“. Mělo dojít k ostré výměně názorů mezi předsedou Janem Hamáčkem a šéfem pražské sociální demokracie Petrem Pavlíkem. Pavlík prý Hamáčkovi řekl, že je srab. Předseda Hamáček mu údajně naopak řekl, že byl odvolán z funkce politického náměstka ministra školství z jeho iniciativy.

Po jednání napsal bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), že „vylučování členů za jiné názory je cesta do pekel“.

Vylučování členů za jiné názory je cesta do pekel. Nečekal jsem, že svoboda myšlení bude vadit straně, která bývala kdysi lidovou a demokratickou. Když chybí argumenty nastupuje tupá síla. Je-li J. Foldyna vyloučen za to, že říká, co si myslí běžní lidé, pak to nekončí... — Antonín Staněk (@StanekAntonin) 20 сентября 2019 г.

