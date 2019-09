Pellegrini odmítá návrhy, které by Slovensku nařizovaly přijímat migranty

Prohlášení o tom, že země, které nechtějí přijmout migranty, by měly být potrestány, považuje předseda slovenské vlády za nevhodné při hledání řešení, která mají být postavena na evropském konsenzu. Informuje o tom tisková agentura Slovenské republiky.

Předseda vlády SR Peter Pellegrini na jednání lídrů Evropské unie (EU) nikdy nebude souhlasit s návrhem, který by jakýmkoliv způsobem nařizoval Slovensku přijímat migranty na základě rozhodnutí jiných zemí. Odmítá i systém jejich povinného přerozdělování. TASR o tom informoval tiskový odbor Úřadu vlády SR.

Podotýká se, že s podobným stanoviskem budou vystupovat i všichni členové vlády, kteří se účastní jednání EU. Prohlášení o tom, že země, které nechtějí přijmout migranty, by měly být potrestány, považuje předseda vlády SR za nevhodné při hledání řešení, která mají být postavena na evropském konsenzu. Také by podle něj měla být udržitelná, systémová a zaměřená na příčiny a kořeny migrace, ne až na její důsledky.

Francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden prohlásil, že státy EU brzy dosáhnou dohody na „automatickém“ přerozdělování migrantů zachráněných na moři. Podle agentury AFP apeloval na dohodě, na níž se budou podílet všechny země EU, jinak budou „potrestány finančně“.

Podle názoru francouzského prezidenta politika EU musí v této otázce kombinovat humanitu, solidaritu a výkonnost.

V této souvislosti Macron vyzval ke většímu úsilí při repatriaci neúspěšných žadatelů o azyl.

Italský premiér Giuseppe Conte uvedl, že získal podporu Francie pro systém přerozdělování migrantů v tom smyslu, že Řím by se mohl spolehnout na celou EU, co se týče automatického přijímání podílu ze všech nových příjezdů migrantů, jakmile budou zachráněni.

Postoj Merkelové: nehledě na zeměpisnou polohu

V srpnu německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že EU musí vytvořit spravedlivý systém rozdělení migrantů nezávisle na jejich zeměpisné poloze.

„Dublinský systém je nutné vylepšit. Teoreticky nemohou přijíždět do Německa migranti, kteří přijeli do Španělska. Ale to neodpovídá skutečnosti. Všechny evropské země musí vypracovat spravedlivý systém a organizovat společně návrat v první řadě těch lidí, kteří nemohou zůstat na (evropském) území,“ řekla Merkelová na společné tiskové konferenci se španělským premiérem Pedrem Sánchezem.

Připomněla, že příslušné dohody existují s Libyí a Tureckem, koná se jednání s Marokem a Tunisem, je plánováno jednání s Alžírem a také s takovými zeměmi původu migrantů, jako je Senegal.

„Každá země má svá očekávání a EU musí společně pracovat nad tématem návratu. Ti, kteří mají právo zůstat, musí být spravedlivě rozděleni mezi zeměmi EU. Zatím jsme nenašli řešení. Ale jsme si jisti, že potřebujeme spravedlivý systém rozdělení,“ dodala německá kancléřka.

Poznamenala, že migrační problém Evropy je společnou výzvou pro všechny, a dodala, že nemůže být spojen se zeměpisnou polohou té nebo jiné země.

„Není to problém jedné, dvou nebo tří zemí, jelikož pro nás všechny je výhodný volný pohyb v EU. Všichni na sebe musí vzít odpovědnost a pracovat na hledání řešení,“ řekla Merkelová.