„Opravdu bych vám doporučovala vytáhnout paty z Prahy a jet se podívat do regionů.“ Dostálová tvrdě odpověděla Pirátům

V pořadu Partie na TV Prima došlo k živé diskusi mezi ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO) a předsedou České pirátské strany Ivanem Bartošem. Do názorových střetů se dostali při debatě ohledně možné abolice, kterou by prezident Zeman v případě obnovení trestního stíhání premiéra Babiše podepsal.

Podle šéfa Pirátů učinil prezident Miloš Zeman tím, že ohlásil svůj plán udělit abolici, nátlak na justici. Bartoš v této souvislosti připomněl také dřívější prohlášení Zemana z doby předvolební kampaně. Tehdy pronesl, že by abolici nevyužil, neboť by se tím prý sám zesměšnil.

„Pokud Zeman říká, že do této věci nemá nikdo šťourat a pak říká, co udělá, bez ohledu na to, jak ta věc dopadne, tak je to tlak,“ řekl Bartoš. Neopomněl ani návrh načtený ve Sněmovně, který by oproti návrhu ministryně spravedlnosti Marie Benešové ve věci odvolávání nejvyššího státního zástupce požadoval proces případného kárného řízení.

„Nejvyšší státní zástupce (Pavel) Zeman není v pozici, kde by mohl být zcela nezávislý. Kdo se v průběhu vyšetřování dotkl kauzy Čapí hnízdo, nějakým způsobem odcházel. Je to toxická kauza dlouhodobě,“ dodal Bartoš.

Ministryně pro místní rozvoj Dostálová na to ale reagovala tak, že je bytostně přesvědčena o tom, že v kauze Čapí hnízdo k žádnému trestnému činu nedošlo.

„Rozhodně to nevnímám tak, že prezident říká, že bude rozhodnuto po jeho. Dva státní zástupci vydali rozhodnutí, řekli, že se trestný čin nestal, je to pravomocné,“ řekla a dodala, že doufá, že nejvyšší státní zástupce tento postoj potvrdí.

Domnívá se tedy, že Zeman pouze oznámil, jaká má ústavní práva a že abolice je jedním z nich. Na to se ale ohradil Bartoš, který si stojí za tím, že prezident prý jasně řekl, jakým způsobem by jednal, pokud by kauza pokračovala.

„Podle toho, co jsme měli možnost číst ve zprávě OLAF, tak i jako právní laik vidím, že je zde skutečně osobní a finanční propojení holdingu Agrofert a Farmy Čapí hnízdo zjevné,“ okomentoval věc šéf Pirátů.

Dostálová na to ale tvrdě odpověděla: „Velmi nerada opětovně slyším, jak se zde překrucují některé výrazy. V závěrečné zprávě OLAF se mluví pouze o nesrovnalostech, nikoli o podvodu! Jestli někdo ovlivňuje mediální obraz, tak jste to vy, pane předsedo.“

„Opravdu bych vám ze srdce doporučovala vytáhnout paty z Prahy a jet se podívat do regionů,“ odkazovala na vzkazy občanů, že už mají všeho po krk. Poté dodala: „Už tam hoďte jiný večerník, protože už to je trapné.“

Podle Bartoše by navíc měly být známy veřejné registry konečných vlastníků firem. „Protože, když má někdo velkou firmu, a z ní si libovolný podnikatel „vyšoupne“ takto na pár let malé firmy a „shrábne“ nějaké dotační tituly, tak je to špatně,“ podotkl šéf Pirátů.

Dostálová však argumentovala tím, že v roce 2007 byla jiná situace, než je dnes.

„Tohle je fakt absurdita. V roce 2007 řídící orgány posuzovaly věc podle tehdejších směrnic a nařízení. Ty podniky si spolu nekonkurují na trhu. Tehdy byla jiná situace, než je dnes,“ řekla s tím, že dnes řídící orgán každý malý a střední i velký podnik zaregistrovává ve speciálním systému, který vytvořila Evropská komise, ale který ještě v roce 2007 zkrátka neměla.

Zemanovo vyjádření o abolici

Ve čtvrtek prezident Miloš Zeman na TV Barrandov prohlásil, že v případě zrušení rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo využije svého práva abolice.

„Teď již bych to považoval za politické rozhodnutí. Protože tito dva státní zástupci – a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím,“ vyjádřil svůj názor Zeman.

O zastavení trestního stíhání premiéra Babiše bylo informováno minulý týden v pátek. Rozhodnutí je pravomocné. Žalobci uvedli, že Čapí hnízdo splňovalo podmínky definice malého a středního podniku. Pro ty byla určena evropská dotace ve výši padesáti milionů, kterou podnik získal v roce 2008. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má na přezkoumání rozhodnutí tři měsíce.

Kauza Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítal, že by na vytváření farmy bylo něco nezákonného. Premiérovi hrozilo až deset let vězení. Kromě jeho samotného čelila stíhání i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Původně v kauze mezi stíhanými figurovali i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři lidé. Loni v květnu však státní zástupce vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.