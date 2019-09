„Uhlíková stopa jako prase.“ Pikora má drsný vzkaz pro účastníky klimatického summitu

Ekonom Vladimír Pikora se drsně opřel do zelených v souvislosti s letem německých zástupců státu na klimatický summit OSN v New Yorku. Jsou jen módní vlnou, za pár let budou zelení zase někým jiným, myslí si.

Na klimatický summit do New Yorku směřují dva zástupci sousedního Německa – kancléřka Angela Merkelová a ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová. Nehledě na to, že obě političky směřují do USA prakticky ve stejnou dobu, letí každá jiným letadlem. To, podle ekologických aktivistů, zanechá v atmosféře zbytečně velkou uhlíkovou stopu.

Kancléřka Angela Merkelová míří na summit do New Yorku, německá ministryně obrany ale míří do Washingtonu za svým americkým protějškem Markem Esperem. Nejdříve měly obě političky letět stejným letadlem, později ale kancléřství rozhodlo, že ministryně obrany si musí zařídit vlastní let.

Německý časopis Bild toto rozhodnutí kritizuje a zmiňuje, že političky takto činí po pátečním oznámení o přijetí balíčku činností pro ochranu ovzduší a snížení emisí CO2. Tyto kroky mají stát 50 miliard euro do roku 2023 a mají Německu pomoci dosáhnout klimatických cílů k roku 2030.

Cestu různými letadly kritizovali němečtí Zelení, konkrétně jejich specialista pro obrannou politiku Tobias Lindner: „Dodatečný let nejen že je ekologicky nesmyslný, je to ale také plýtvání peněz daňových poplatníků.“

Ke kauze se s kritikou připojil i český ekonom Vladimír Pikora. Ten ovšem nekritizoval, po vzoru zelených, oddělené cestování obou političek. Zaútočil na zelené jako takové. Považuje jejich chování za nedůvěryhodné a falešné.

„Osobně znám jen pár zelených. Všichni přitom mají za sebou uhlíkovou stopu jako prase. Nalétali stovky hodin. Byli všude. A najednou jsou zelení. To je podle mě klasické uvažování zelených. Je to taková móda být dnes zelený, ale opravdu zeleni nejsou. Je to jen póza. Za deset let budou zase něco jiného,“ napsal na své sociální síti.

Klimatický summit v New Yorku

Klimatického summitu v New Yorku se účastní i český premiér Andrej Babiš. Podle českých médií ovšem nehledě na svoji účast nebude vystupovat, jelikož nechtěl přistupovat k dávání klimatických slibů.

V New Yorku bude přítomna i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která by tam na rozdíl od českého premiéra měla promluvit.