Žádná šance na podporu. Poslanci budou jednat o ústavní žalobě na prezidenta Zemana

Aby žaloba na Zemana doputovala k ústavním soudcům, muselo by pro její podání hlasovat nejméně 120 z 200 poslanců. Koaliční kluby ANO a ČSSD, zákonodárci KSČM, kteří vládu tolerují, a opoziční SPD žalobu nepodpoří. Zbývající sněmovní strany dohromady dost hlasů nemají.

V návrhu je prezidentovi vytýkáno osm případů jednání, které začínají nečinností v případě jmenování či odvolání členů vlády a končí vystupováním v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Uvádí se, že podnětem k žalobě mělo být údajné ovlivňování justice ze strany prezidenta a zaměstnanců Hradu. Poté se do žaloby dostalo Zemanovo otálení s odvoláním Antonína Staňka z postu ministra kultury. Dotýká se ale také několik let starých záležitostí. Návrh ústavní žaloby Senát schválil na konci července. Senát návrh ústavní žaloby přijal, když pro něho hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů. Ke schválení bylo potřeba minimálně 45 hlasů. Navíc proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.

Žalobu začnou poslanci projednávat dopoledne po písemných interpelacích. Pokud by k hlasování do polední přestávky nedospěli, debata by pokračovala odpoledne po ústních interpelacích.

Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s Ústavou.

Včera lídr SPD Tomio Okamura na svém účtu na Facebooku sdílel status, v němž píše, proč hnutí nepodpoří ústavní žalobu proti prezidentovi.

„Poslanci za SPD tuto ústavní žalobu nepodpoří. Zastáváme názor, že přímo zvolený prezident republiky Miloš Zeman Ústavu ČR neporušil a neporušuje. Vycházíme například i z vyjádření ústavního právníka profesora Aleše Gerlocha. Ústava ČR dává prezidentu republiky silné pravomoci a přímo volený prezident má od voličů silný politický mandát je naplňovat,“ argumentoval.

V pondělí se konal ve Sněmovně seminář s názvem Klíčové aspekty ústavní žaloby na prezidenta. Dorazili na něj však pouze čtyři poslanci.