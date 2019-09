„V parlamentu budeme.“ Bugár, věřící v Most-Híd, odchod některých členů očekával

Koaliční strana Most-Híd chce, aby se v příštích volbách dostala do parlamentu. Uvedl to v programu V politice televize TA3 předseda strany Béla Bugár. Podle jeho slov je v současnosti Most-Híd z personálního hlediska stabilizovaný, o dalších odchodech poslanců neví.

Bugár ohodnotil i působení ve vládní koalici se Slovenskou národní stranou a Směrem-SD, přičemž uvedl, že koalice funguje a její prioritou pro následující období bude tvorba příštího rozpočtu.

„Prioritou je pro nás rozpočet, protože pokud bychom se nedohodli a příští rok by bylo rozpočtové provizorium, to by byla katastrofa,“ prohlásil předseda strany Most-Híd.

„Chceme se dostat do národní rady a přesvědčit voliče programem. Já si myslím, že v parlamentu budeme a co bude potom, se uvidí, to teď nikdo neví. V každé vládě, kde jsme byli, jsme byli zárukou stability. I po vraždě novináře jsme mohli odejít, ale přitlačili jsme na změny v jistých věcech, které nyní lépe fungují,“ dodal Bugár.

Zároveň předseda Most-Híd nechtěl konkretizovat, se kterými stranami si umí představit spolupráci, vyloučil pouze stranu Mariana Kotleby ĽSNS.

„Nebudu říkat s kým ano a s kým ne, zvláště po volbách v roce 2016,“ zazněla odpověď předsedy strany na otázku, s kým by mohl Most spolupracovat.

Nedávno oznámili odchod z Bugárovy strany dva poslanci, Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová. Oba jdou do nové strany exministra zdravotnictví a vnitra Tomáše Druckera s názvem Dobrá volba. Bugár očekával zejména odchod Martina Fedora.

„To jsou lidé, kteří nebyli na kandidátce Most-Híd, ale přišli z jiné strany. Pan Fedor řekl už dříve, že svou budoucnost nespojuje s naší stranou. Nesouhlasím ale s tím, co bylo prezentováno, že se změnily hodnoty v rámci strany. Každý si musí uvědomit, že se musíme dohodnout s koaličními partnery. Lidé, kteří odcházejí na poslední chvíli před volbami, jsem označil za politické turisty,“ dodal.

Pohled na sebe

V srpnu jsme informovali o tom, že Bugár nepovažuje svou osobu za překážku ve spolupráci maďarských stran. Ze svého postu by mohl odejít jen v tom případě, kdyby to straně pomohlo. Uvedl to v rozhovoru pro TASR.

Možnost budoucí výměny předsedy Most-Híd Bugár neodmítá, ten by však podle něj měl být známý nejen uvnitř své strany, ale i mezi voliči.

„Možná i my potřebujeme dát větší příležitost našim mladým lidem,“ řekl politik.

Podle jeho slov by však chtěl zůstat v čele Most-Híd minimálně do nadcházejících parlamentních voleb na Slovensku a svou osobu nepovažuje za překážku v jednání o spolupráci s dalšími stranami.

Parlamentní volby na Slovensku proběhnou 29. února 2020.