Trikolóra o pokrokářích: Snad poprvé v dějinách se naši lidé obracejí proti vlastnímu národu

Komunistická propaganda byla jako nic ve srovnání s tím, co se děje nyní. Českou společnost ničí fanatičtí pokrokáři, jež jsou ochotni obětovat vše. To prohlásila poslankyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová během ustavujícího sněmu v Brně. Co si nyní mocní dovolují, si prý nedovolila ani žádná totalita minulého století.