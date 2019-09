Sankce USA za „zasahování do voleb“ byly uvaleny na společnost, která byla zaregistrovaná v ČR

USA rozšířily sankce proti ruským občanům a společnostem za „zasahování do voleb“, uvedlo americké ministerstvo financí. Do sankčních seznamů byli zařazeni Denis Igorevič Kuzmin (nar. v roce 1990) a Igor Vladimirovič Něstěrov (nar. 1985). Podle údajů Washingtonu jsou spojeni s Agenturou internetových výzkumů.

Kromě nich se omezení dotknou společností Autolex Transport Ltd. a Berateх Group Limited, zaregistrovaných na Seychelských ostrovech, a také Linburg Industries Ltd., která je zaregistrovaná v ČR.

Podle informací Ministerstva financí USA jsou tyto firmy a fyzické osoby spojené s ruským byznysmenem Jevgenijem Prigožinem.

Předtím bývalý zvláštní prokurátor Robert Mueller sdělil třinácti Rusům a třem ruským společnostem obvinění ze „spiknutí proti USA“ a „podvodu“.

V obžalobě jsou uvedeni: Jevgenij Prigožin, Michail Bystrov, Michail Burčik (známý také jako Abramov), Alexandra Krylovová, Anna Bogačovová, Sergej Polozov, Marija Bovdová, Robert Bovda, Džejchun Aslanov, Vadim Podkopajev, Gleb Vasiljenko, Irina Kaverzinová, Vladimir Venkov.

Reakce Ruska

Ruské ministerstvo zahraničí je v rozpacích kvůli novému rozšíření sankcí. Moskva nenechá tento krok bez odpovědi, uvádí se v komentáři oddělení informací a tisku resortu.

„Vyjadřujeme absolutní nepochopení dalšího balíku protiruských sankcí uvalených americkou administrativou 30. září. Vztahují se na náhodně vybrané Rusy, občana Tchaj-wanu, obchodní organizace, které jsou registrované na Seychelách, v České republice a v několika dalších zemích, několik letadel a lodí. Co donutilo Washingtonské byrokraty spojit je všechny do jednoho seznamu, jaký vztah mají letadla a motorové lodě k, jak uvádějí, zasahování do amerických voleb, není jasné,“ uvedlo MZV RF.

Ministerstvo upozornilo na skutečnost, že proti některým lidem jsou sankce „již zavedeny podruhé a potřetí“.

Zpráva zvláštního vyšetřovatele USA Roberta Muellera

Mueller dva roky vyšetřoval „ruský zásah“ do voleb v roce 2016, který Moskva kategoricky odmítá.

Nakonec Mueller potvrdil obvinění ze zasahování, ale nenašel nic, co by dokazovalo „spiknutí“ mezi vítězem voleb Donaldem Trumpem a Ruskem, které popírali jak v Bílém domě, tak i v Kremlu.