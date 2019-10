Putin dal Íránu za pravdu: Důkazy, že zaútočil na Saúdskou Arábii, neexistují

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že neexistují důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že by za zářijovými útoky na ropné objekty v Saúdské Arábii stál Írán.

Ruský prezident ve středu 2. října vystoupil na plenárním zasedání fóra Ruský energetický týden. Setkání se zúčastnili ministři energetiky Saúdské Arábie, Turecka, Běloruska, Ázerbájdžánu, ministr ropy Íránu, ministr ropného průmyslu Venezuely a rovněž generální tajemník OPEC.

Na zasedání se Putin dotkl i útoků na ropná zařízení saúdské společnosti Aramco, ke kterému došlo v sobotu 14. září. Ten vedl k odstávce 5,7 milionu barelů ropy denně, což je kolem poloviny veškeré těžby Saúdské Arábie. Z útoku, ke kterému se přihlásili povstalci v Jemenu, Rijád a Washington okamžitě obvinily Írán. Teherán však svou odpovědnost odmítá.

„Odsuzujeme (tento útok, pozn. red.), ale jsme proti tomu, aby se vina kladla na Írán, jelikož pro to neexistují žádné důkazy,“ řekl Putin, když odpovídal na dotazy novinářů.

Ten, kdo za útokem stál, podle šéfa Kremlu svých cílů nedosáhl, ale negativně ovlivnil světovou ekonomiku a spotřebitele ropy.

„(Rusko, pozn. red.) odsuzuje tyto činy bez ohledu na to, kdo za nimi stojí. Byla to destruktivní akce, která vedla k vážným důsledkům pro globální energetické trhy. Nicméně pochybuji, že ti, kdo plánovali, organizovali a provedli tento útok, dosáhli svých cílů,“ řekl Putin.

Dále dodal, že kvůli americkým sankcím, které na Írán uvalil americký prezident Donald Trump, Teherán nebyl schopen realizovat svůj potenciál. Sankce se ale negativně dotkly i světového hospodářství a energetického průmyslu.

Spolu s tím Putin dodal, že si Teherán přeje normalizovat vztahy s Washingtonem, nicméně Írán se domnívá, že nemá rovnocenné podmínky pro dialog se Spojenými státy kvůli přetrvávajícímu sankčnímu tlaku. Podle Putina to byl důvod, proč se prezidenti Íránu a USA nesetkali na okraji zasedání Valného shromáždění OSN.

„Naším postojem je, že dialog je vždy lepší než konfrontace,“ dodal Putin a odkázal na setkání Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Rusko-americké vztahy

Putin opět popřel ruské vměšování do amerických voleb. Podle něj se některé síly uvnitř Spojených států uchylují k protiruské rétorice, aby poškodily amerického prezidenta.

„Vše, co dnes vidíme v americkém politickém prostředí, poškozuje rusko-americké vztahy,“ tvrdí ruská hlava státu.

Jako příklad uvedl i pokus o impeachment , který iniciovala americká Demokratická strana. Důvodem má být telefonát Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Toho měl šéf Bílého domu podle anonymního zdroje údajně vydírat, aby našel „špínu“ na demokratického kandidáta na prezidentský úřad Johna Bidena a jeho syna Huntera.

„Vidíme, co se ve Spojených státech děje: (některé síly, pozn. red.) využívají jakoukoli záminku, aby zaútočily na prezidenta Trumpa. Teď je to Ukrajina a všechny hádky kolem toho. Myslím tím vztahy s Ukrajinou a prezidentem Zelenským… To opět potvrzuje, že s tím (americkými politickými hrami, pozn. red) nemáme od počátku nic společného,“ míní Putin.

Ruský prezident dále dodal, že Rusko je ochotné spolupracovat s kýmkoli, kdo vyhraje americké volby.