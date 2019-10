Putin narovinu: Naše vměšování do amerických voleb? Highly likely. USA si řežou pod sebou větev a brzy spadnou

Dodávky plynu z USA do Evropy

Žádné dodávky z USA nedokáží uspokojit evropské potřeby plynu po poklesu těžby v evropských zemích, prohlásil Putin.

„Je těžké si představit, co by bylo, kdyby tato trasa (plynovodu Nord Stream – pozn.red.) nebyla. Evropa by prostě pociťovala nedostatek vzhledem k poklesu těžby v tradičních centrech těžby v samotné Evropě – Velké Británii, Nizozemsku. Žádné dodávky z USA to nemohou naplnit,” prohlásil Putin.

Highly likely

Korespondent NBC News Kir Simmons se Putina zeptal, jestli se Moskva snaží ovlivnit průběh prezidentské kampaně, která se bude konat v USA v roce 2020.

„Jenom mezi námi Vám řeknu: ano, určitě to uděláme,“ žertem odpověděl Putin a po malé pauze pokračoval: „Abychom vás tam definitivně pořádně pobavili“.

„Hlavně to nikomu neříkejte. Dobře?“ požádal.

Pak už prezident vážným tónem pokračoval: „Víte, my máme svých problémů dost, zabýváme se řešením vnitřních problémů a především na to se zaměřujeme“.

V rámci komentáře k výroku o tom, že Mueller nenašel důkazy svědčící o spiknutí mezi Moskvou a Trumpem, ale vyslovil předpoklad o možném zásahu Ruska do příštích voleb v USA v roce 2020, prezident odpověděl: „Highly likely – to už jsme slyšeli“.

Podle jeho slov to, co se děje ve sféře domácí politiky USA, poškozuje jak vztahy mezi oběma zeměmi, tak i samotné Spojené státy.

„Je to směšné, nebo bylo by to směšné, kdyby to nebylo tak smutné,“ řekl Putin.

Dolar jako politický nástroj

USA při zavádění omezení na používání dolaru řežou větev, na níž sedí, a „brzy spadnou“, domnívá se Putin.

„Dolar se po celém světě těšil velmi velké důvěře. Byla to téměř jediná univerzální světová měna. Spojené státy začaly z nějakého důvodu používat účtování v dolarech jako nástroj politického boje a zavádět omezení na používání dolaru. Svýma vlastníma rukama začaly řezat větev, na níž sedí. Brzy spadnou,“ řekl Putin během setkání s vedoucími představiteli profilových institucí zahraničních zemí a mezinárodních organizací v rámci fóra Ruský energetický týden.

Absence politického pozadí Nord Stream 2

Ruský prezident také prohlásil, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 má výlučně komerční charakter a nemá politické pozadí.

„Rusko zajišťuje stabilní a nepřetržité dodávky plynu evropským směrem. Pokračujeme v realizaci rozsáhlých infrastrukturních projektů, jako jsou plynovody Turkish Stream a Nord Stream. Mořská část Turkish Stream je dokončena a probíhají práce na souši. Nord Stream 2 se také staví podle plánu, více než 82 % trasy již bylo položeno. Znovu zdůrazňuji, že tyto projekty jsou prováděny společně s evropskými společnostmi a mají výlučně komerční povahu. Chci to ještě jednou zdůraznit, neexistuje politické pozadí,“ řekl.

„Úkolem těchto projektů je diverzifikace dodávek plynu, eliminace tranzitních rizik a tím posílení evropské energetické bezpečnosti. Právě proto logika běžných obchodních vztahů vítězí nad pokusy udělat z energie rukojmí politických neshod," dodal.

Vystoupení Grety Thunbergové

Využívání dětí a dospívajících k dosažení dokonce i ušlechtilých cílů je nepřijatelné, prohlásil Putin, když komentoval vystoupení Grety Thunbergové v OSN.

„Jsem přesvědčen, že Greta je hodná dívka a velmi upřímná, ale dospělí musí udělat vše pro to, aby nepřiváděli dospívající a děti do extrémních situací, musí je chránit před nadbytečnými emocemi, které mohou poškodit osobnost. To je to, co jsem chtěl říci,“ řekl Putin na plenárním zasedání Ruského energetického týdne.