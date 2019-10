Putin promluvil o vítězství Ruska nad „teroristickým internacionalismem“ v Sýrii a jak se tomu pokoušeli zabránit

Ruské akce v Sýrii porazily mezinárodní terorismus, i když se některé země pokusily zabránit zahájení ruské vojenské operace. Uvedl to ruský prezident Vladimir Putin, který vystoupil v mezinárodním diskusním klubu Valdaj.

„Porazili jsme již téměř vítěznou mezinárodní teroristickou internacionálu, zabránili návratu, infiltraci do naší země a do sousedních států, s nimiž nemáme vízový režim ... stovek, možná i tisíců ozbrojených hrdlořezů," řekl Putin v rámci odpovědí na otázky odborníků.

Putin vysvětlil, že řada zemí se pokoušela zabránit zahájení antiteroristické vojenské operace v Sýrii.

„Ptali se, jestli si uvědomujeme, do jakého vosího hnízda lezeme, a někteří zahraniční partneři, s nimiž pracujeme na mezinárodní scéně, se upřímně řečeno dokonce pokoušeli klást překážky, stavět se proti,“ řekl Putin.

Podle prezidentových slov se proces řešení situace v Sýrii může stát modelem řešení regionálních krizí s převládajícím využitím diplomatických mechanismů. „Použití síly je zde extrémně vynucená výjimka," řekl.

Ruský prezident také vyjádřil naději, že světový řád bude transformován, ale zachován.

„Chtěl bych doufat, že bez ohledu na to, jak složitě jsou mezi státy vytvářeny vztahy, bez ohledu na to, jak nebezpečné mohou být právní mezery, například v oblasti jaderných a raketových zbraní, světový řád založený na klíčové roli mezinárodního práva se bude transformovat, ale zůstane zachován. A my všichni budeme pracovat na jeho ochraně,“ řekl Putin.

Ruská vojenská operace v Sýrii proti teroristickým skupinám Al-Káida, Islámský stát a Fronta an-Nusrá (všechny tři jsou v Ruské federaci zakázány) byla zahájena 30. září 2015. Ozbrojené síly země jsou zapojeny do konfliktu na straně vládních sil a provládních militarizovaných útvarů Sýrie.

Od chvíle zahájení ruské protiteroristické operace bylo zabito 5 244 teroristů Islámského státu a 5 485 bojovníků povstaleckých a islámských skupin.

XVI. každoroční zasedání Valdaj se koná od 30. září do 3. října v Soči. Letošní téma se nazývá Úsvit východu a světový politický systém. Jednou z důležitých částí setkání jsou kromě odpovědí na otázky odborníků Putinova mezinárodní setkání. Během zasedání klubu ruský prezident jednal s prezidenty Kazachstánu a Filipín Kasymem-Žomartem Tokajevem a Rodrigem Dutertem.