Byl sestaven žebříček českých důvěryhodných politiků. Jak si vedl premiér Babiš a kdo vyhrál?

Na základě průzkumu lze říci, že nejvíce věří Češi Václavu Klausovi mladšímu, předsedovi hnutí Trikolóra. Tomu vyjádřilo důvěru celkem 42 procent respondentů a opačný postoj zaujalo 44 procent dotázaných. Politik tak překonal českého premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Tomu věří podle průzkumu 38 procent lidí, a z hlediska umístění je tedy na druhém místě. Nedůvěru mu vyjádřilo celkem 56 procent dotázaných.

Co se týče Ivana Bartoše, předsedy Pirátů, tomu věří 29 procent občanů a naopak celkem 54 procent se vyjádřilo s opačným názorem. Na čtvrtém místě je lídr SPD Tomio Okamura, kterému věří taktéž 29 procent Čechů, nedůvěru mu však vyjádřilo celkem 60 procent občanů.

Největší změna

Velkou změnu bylo možné vidět u předsedy ČSSD Jana Hamáčka, kterému vyjádřilo důvěru celkem 25 procent Čechů, naopak jako nedůvěryhodného ho považuje 55 procent dotázaných. Právě u Hamáčka je vidět největší rozdíl. Podíl důvěřujících osob mu klesl celkem o čtyři procentní body, naopak počet lidí, kteří mu nedůvěřují, vzrostl o osm bodů.

Dále se shodnými 23 procenty důvěry skončil Jaroslav Faltýnek za ANO a Vojtěch Filip za KSČM. Co se týče nedůvěry, tu vyjádřilo zástupci za ANO celkem 53 procent dotázaných a Filipovi celkem 57 procent respondentů. Jiřímu Pospíšilovi za TOP 09 a Petru Fialovi za ODS věří shodně celkem 19 procent občanů. Na desátém místě skončil Vít Rakušan za STAN, kterému vyjádřilo důvěru 16 procent respondentů. Pro 32 procent lidí se zdá jako nedůvěryhodný.

Do průzkumu, který se konal během září, konkrétně mezi 7. a 17. zářím, se zapojilo celkem 1046 obyvatel České republiky, kterým bylo více než 15 let.

Klausova Trikolóra

Václav Klaus mladší, který se stal vítězem daného průzkumu, stojí v čele nově vznikajícího politického hnutí Trikolóra. To se bude snažit spojit s politickými subjekty, aby prosadilo co největší část svého programu, prohlásil Václav Klaus mladší. Nechce předem nikoho vylučovat.

Klaus mladší poskytl rozhovor pro česká média, ve kterém prohlásil, že se nechce vymezovat vůči žádným politickým subjektům, pakliže by hnutí zažilo volební úspěch. V plánu mají zaměřit se na parlamentní volby roku 2021.

„My jsme samozřejmě pro snižování daní. Tady se dá čekat, že aspoň se zadními lavicemi ODS zatím vždycky hlasuji, jestli je to nějak nepřejde. Když jsem prosazoval, aby dvouleté děti nechodily povinně do školek, tak myslím, že hlasovali se mnou i komunisté. Zrušení plošné ideologické inkluze prosadím s kýmkoli. Když se jednalo o tom, aby vodáci si mohli dát aspoň pivo, tak jsem hlasoval i s Piráty. Čili s kým prosadíme největší kus našeho programu, s tím půjdeme do koalice, samozřejmě pakliže budeme mít takový výsledek, aby se s námi někdo bavil,“ řekl Klaus mladší pro ČTK.

Václav Klaus mladší se také vyjádřil, že hlavním bodem předvolební kampaně strany bude setkávání s lidmi.