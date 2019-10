Bývalý premiér: V Česku o vládě rozhodují státní zástupci. Novináře považuji za pitomce

„Kdykoli si usmyslí nějaký policista a s ním spřízněný státní zástupce, že někoho takzvaně „udělají“, tak ho prostě udělají. Když si to troufli na předsedu vlády, tak si to můžou dovolit na kohokoli. Veřejnost by neměla věřit těm skazkám o neúplatných, skvělých, úžasných státních zástupcích, za které dokonce demonstrují statisíce lidí – musím říct v tomto případě naivně,“ okomentoval bývalý premiér Nečas průběh své kauzy na XTV s Lubošem Xaverem Veselým, jež ho nakonec připravila o premiérské křeslo.

Podle politika ODS se státní zastupitelství chovají jako další politická síla ve státě a ovlivňují to, jakým způsobem bude probíhat politická linie.

„Některé složky státního zastupitelství, někteří konkrétní představitelé, řekl bych obě dvě vrchní státní zastupitelství, se tady v podstatě staly politickou veličinou. Oni do značné míry rozhodují o tom, kdo v této zemi bude vládnout, oni svým způsobem rozhodují o tom, jaká bude prováděna politika. Je to svého druhu politická síla v této zemi,“ myslí si.

Občané by údajně neměli věřit narativu o poctivých státních zástupcích bojujících se zlem na politické scéně.

„Podle mého názoru by veřejnost neměla lacině nabíhat na to, že je tady boj poctivých a slušných státních zástupců s nepoctivou částí třeba politické scény. Je to podstatně složitější,“ dodal k problému konání státních zástupců Nečas.

Během rozhovoru rovněž zmínil, že se nechystá vrátit do politiky, jelikož by to vedlo k opětovnému propírání jeho osobního života. Chová se prý jako řadový člen ODS, jenž nemá žádné další politické ambice.

Bývalý předseda ODS také zaútočil na české novináře, které označil za pitomce, až na „čest čestné výjimky“.

„Jeden z mála luxusu pozice, který mám posledních šest let, to znamená řadového občana, který si opravdu užívám, je, že můžu říkat, co si opravdu myslím o českých novinářích. Můžu konečně svobodně říkat, že drtivou většinu z nich považuji za namistrované a nepříliš inteligentní pitomce,“ prohlásil Petr Nečas.

Bývalý premiér se také v rozhovoru zastal současného premiéra Andreje Babiše. Je, podle jeho názoru, správné, že Babiš neodstoupil poté, co byl obviněn, neboť je potřeba zastavit zvůli státních zástupců.

„Já si myslím, že premiér Babiš postupuje správně, když neodstoupil po obvinění. (…) Já si nemyslím, že on tak postupuje proto, že on v tom vidí blaho pro Českou republiku a pro českou politickou kulturu. Primárně to dělá bezpochyby kvůli sobě. Ve svém důsledku je to správně, protože je potřeba přetnout právě to, že státní zástupci rozhodují o tom, kdo bude předsedou vlády. U mě rozhodli, že nebudu,“ myslí si Nečas.

Vyšetřování Andreje Babiše

V pátek 13. září bylo informováno o tom, že státní zástupce zastavil stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo. Rozhodl o tom městský státní zástupce v Praze Martin Erazím. Žalobce tak po čtyřech letech vyšetřování zastavil stíhání Andreje Babiše, jeho manželky Moniky, jeho švagra Martina Herodese, dcery z prvního manželství Adriany Bobekové, někdejšího manažera Agrofertu Josefa Nenadála, a také bývalé členky společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové.

Prezident Miloš Zeman v souvislosti s případem premiéra prohlásil, že pokud dojde k obnovení trestního stíhání, využije svého práva abolice, aby ho zastavil.