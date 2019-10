„Člověk nikdy neví.“ Babiš pohovořil o své možné kandidatuře na Hrad

Andrej Babiš promluvil v rozhovoru v pořadu Střepiny pro televizi Nova o tom, zda plánuje kandidaturu na Hrad. Zareagoval tak na vyjádření současného prezidenta Zemana o tom, koho by v dalším volebním období volil.

Premiér Babiš řekl v neděli v pořadu Střepiny, že vyloučit nelze nikdy nic. „Ještě sám nevím, co bude, přece jen už mi bylo 65 a člověk nikdy neví,“ dodal Babiš a dále objasnil to, proč jej až tak velmi post prezidenta neoslovil.

„Já jsem profesí obchodník, já jsem člověk, který organizuje, chce věci posouvat dopředu, takže prezident je spíše reprezentativní funkce,“ vysvětlil.

Vyjádřil se i ke svému současnému postu, který zastává. Podle svých slov ani nechtěl být premiérem. Jak sám uvedl, je to pro něj nenormální život.

Babiš o vztazích s prezidentem

On sám ohodnotil své vztahy s prezidentem Zemanem jako pozitivní. „Je asi dobře, že poprvé de facto od revoluce je tady pozitivní vztah mezi prezidentem a premiérem. V minulosti vždycky prezident a premiér neměli moc dobré vztahy a nějakým způsobem se vzájemně napadali,“ okomentoval dění Babiš.

Babiš dále vyvrátil tvrzení, že by s prezidentem se vším souhlasil. Jako příklady jejich opačných názorů jmenoval například vydání ruského hackera Nikulina do Spojených států, vyhoštění ruských diplomatů, či téma Kosovo.

V neposlední řadě se dotkl i vyjádření prezidenta republiky, který sdělil, že by mu udělil abolici, pakliže by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o tom, že by poslal k soudu Babišovu kauzu Čapí hnízdo. Babiš se nechal slyšet, že tímto svým vyjádřením mu Zeman vůbec nepomohl.

„Tím mi vůbec nepomohl, protože samozřejmě zase vznikly různé kontroverze a neměl jsem vůbec z toho radost, protože není. Není potřeba žádnou abolici, protože tady rozhodl státní zástupce, jeho nadřízený to zkontroloval a celá kauza Čapí hnízdo je absurdní,“ pověděl Babiš.

Zeman by volil Babiše

Během rozhovoru na rádiu Frekvence 1 řekl Miloš Zeman, že by v prezidentských volbách dal hlas Andreji Babišovi, pokud by se premiér rozhodl pro kandidaturu. Miloš Zeman vykonává svůj druhý prezidentský mandát, nebude moci proto po uplynutí jeho stávajícího funkčního období v roce 2023 znovu kandidovat.

Minulý čtvrtek prohlásil na TV Barrandov, že za vhodné kandidáty na prezidentský post považuje ekonoma Vladimíra Dlouhého nebo odboráře Josefa Středulu.

Ohledně volby prezidenta republiky dále prohlásil Zeman, že by si přál, aby příští prezident měl větší kompetence. Podle něj by měl mít prezident právo zákonodárné iniciativy a v případě, že prezident nějaký zákon odmítne, jeho veto by mělo být přehlasováváno pouze kvalifikovanou většinou.