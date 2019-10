Petříček zdvihl na Hřiba varovně prst. Kvůli zahraniční politice státu

Český ministr zahraničních věcí na dotaz ČTK prohlásil, že zahraniční politiku země odpovídá vláda a nehledě na rozhodnutí pražského magistrátu se vládní linie nemění.

Otázce rozhodnutí o sesterské smlouvě mezi Pekingem a Prahou se věnoval i prezident republiky Miloš Zemana během svého včerejšího rozhovoru na rádiu Frekvence 1. Podle jeho názoru by se primátor Prahy Zdeněk Hřib měl starat o problémy města. Rada města rozhodla o vypovězení smlouvy kvůli nevůli Číňanů jednat s vedením Prahy o vyškrtnutí klauzule o uznání jednotné Číny. Nyní budou vypovězení smlouvy projednávat zastupitelé.

„O víkendu jsem hovořil s panem primátorem Hřibem o tom, že budou dnes o této záležitosti jednat. Hovořili jsme o nějakých možnostech,“ prohlásil ministr zahraničí Petříček.

Podle jeho slov bude ze své pozice respektovat rozhodnutí. Praha jako hlavní město by neměla zasahovat do zahraniční politiky státu, myslí si.

„Já musím respektovat, že to je záležitost samosprávy, která smlouvu uzavřela. Zároveň ale za zahraniční politiku odpovídá vláda a na vládní pozici se nic nemění. Myslím, že ani Praha by neměla mít ambice zasahovat do české zahraniční politiky,“ dodal.

Praha ve stínu odchodu Karla Gotta

Správa hlavního města Prahy nabídla rodině Karla Gotta, že by při Signal Festivalu nasvítila Petřínskou rozhlednu na jeho počest zlatou barvou. Řekl to pražský primátor Zdeněk Hřib během pořadu Partie televize Prima.

„My jsme nabídli rodině, že bychom na památku Karla Gotta v čase festivalu rozsvítili Petřínskou rozhlednu zlatou barvou, momentálně čekáme na odpověď,“ zdůraznil Hřib.

V současné době probíhají diskuze o tom, jaká místa by mohla být pojmenována po zesnulém zpěvákovi. Padl i návrh přejmenovat pražské letiště Ruzyně, v současné době nesoucí jméno Václava Havla, na letiště Karla Gotta.