Lze si v Česku objednat trestní stíhání? Eurokomisařka Jourová s tím nesouhlasí

Na začátku loňského roku v lednu prohlásil premiér Andrej Babiš, že je možné objednat si trestní stíhání. S tímto výrokem nesouhlasí česká eurokomisařka Věra Jourová. Sdělila to během dnešního slyšení před výbory Evropského parlamentu.

Jourová odpověděla na otázku Jiřího Pospíšila z lidové frakce. Ten padl v souvislosti s tím, za co má být česká místopředsedkyně v nové komisi odpovědná, tedy dodržování principů právního státu. Jourová řekla, že ona sama byla v roce 2006 ve vazbě, a to kvůli nepravdivému obvinění. To nazvala, že bylo součástí „špinavé politické hry“. Jourová se nechala slyšet, že tvrzení o možnosti objednat si trestní stíhání, nevěří.

Podle ní se takovými výroky politiků zabývá Evropská komise až v takovém případě, kdy dochází ke skutečným změnám, jež by mohly ohrozit nezávislost justice.

„Já jsem slyšela tolik výroků, někdy i velmi otřesných, že jsem měla velkou chuť to komentovat,“ doplnila Jourová.

Co se týče jejího úkolu v komisi, řekla, že to bude i nastavení způsobu, jak bojovat systematicky s korupcí v členských státech. Podle jejích slov by posouzení míry korupce v zemích mohlo být součástí chystaného mechanismu.

Na otázku maďarské liberální poslankyně Anny Júlie Donáthové, zda je podle jejího názoru přístup současné EK neefektivní, Jourová řekla, že řízení by měla pokračovat. Donáthová se ptala v souvislosti s řízením podle článku 7. To vede proti Polsku a Maďarsku Brusel. Důvodem je omezování nezávislosti soudů a plurality médií. Podle ní bude zásadní také výsledek jistých dalších procedur, které budou namířeny proti Polsku a Maďarsku, o kterém by měl rozhodnout unijní soud.

„Chceme, aby vlády měly méně snadný život, pokud k tomu (porušování vlády práva) dojde,“ pověděla Jourová, jak si představuje, že by mechanismus fungoval.

Evropská duše

Eurokomisařka nezapomněla představit poslancům klíčové pilíře svého budoucího portfolia. Tam řadí ochranu demokracie a svobody médií, a rovněž právního státu. Jak sama říká, tyto oblasti tvoří podle ní „evropskou duši“. Z toho důvodu stojí za to, aby byly co nejvíce bráněny.

Jourová dále zmínila, že by provozovatelé webů měli být přinuceni k tomu, aby uváděli důsledně zdroje svých informací. Kromě toho by podle ní měli mít lidé právo na to, aby mohli jasně rozeznat placenou a neplacenou politickou reklamu.

Celkem 25 dotazů dostala Jourová během tříhodinového slyšení. Toto slyšení je nezbytné úspěšně absolvovat, aby se česká eurokomisařka stala součástí komise, kterou vede Ursula von der Leyenová. Nyní rozhodnou o Jourové zástupci politických frakcí ve výborech.

Na daná slyšení vystoupila Jourová jako jedna z posledních. Kromě ní se jich zúčastnil minulý týden i slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič.