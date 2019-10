Poslanec vládnoucí strany Turecka: USA rozsvítily zelené světlo turecké operaci

„Ústřední velení USA v tajných vztazích s Lidovými obrannými jednotkami/Stranou kurdských pracujících (YPG/PKK) pracovalo na upevnění a posílení této teroristické organizace v severní Sýrii do té míry, že mohla představovat nebezpečí pro Turecko, a také na tom, aby z ní udělalo opravdovou armádu, teroristickou armádu. Tváří v tvář této činnosti je Turecko s ohledem na své obavy o svou národní bezpečnost rozhodnuto vyčistit region od terorismu a teroristických organizací,“ prohlásil.

Çonkar také zdůraznil, že posílení dominance teroristické organizace v tomto regionu je v Turecku prioritní otázkou jako jasné a otevřené ohrožení jeho národní bezpečnosti.

V této souvislosti příprava k provedení turecké vojenské operace pokračuje, prohlásil Çonkar.

„Jelikož byla s USA vytvořena koordinace v otázce času a harmonogramu, vydalo Turecko nezbytná varování na nejvyšší úrovni, aby se v různých fázích této operace nestřetlo se Spojenými státy. Začátek operace se blížil a Trump v jistém smyslu dal ‚zelenou‘ turecké operaci a odvedl americkou armádu z regionu. Očekávali jsme takový vývoj událostí,“ dodal.

Çonkar také uvedl, že se Turecko nadále spoléhá na to, že Amerika nebude dlouhodobě ohrožovat vztahy s Tureckem v rámci NATO, přestane spolupracovat s teroristickou organizací (YPG/PKK) a bude podporovat čištění regionu od terorismu. Zároveň Çonkar dodal, že USA na to zatím nepřistupují.

„Nevidíme rozhodnost v otázce podpory operace, ale je alespoň jasné, že se rozhodli neklást překážky. Očekáváme, že v rámci zásady nedělitelnosti bezpečnosti budou spojenci NATO spolupracovat při operacích proti terorismu. To usnadní provedení turecké operace a také je to tím, co je nezbytné k minimalizaci obětí, ztrát na lidských životech,“ vysvětlil Çonkar.

Turecko bez ohledu na to, zda to Spojené státy podporují nebo ne, se však bude věnovat boji proti terorismu, přičemž upřednostní zájmy národní bezpečnosti, uvedl Çonkar.

„Prioritou Turecka je nastolení míru v regionu, návrat Syřanů na jejich zemí, transformace Sýrie na stabilního a prosperujícího souseda prostřednictvím ústavních procesů založených na principu územní celistvosti Sýrie. Přesně na tom pracujeme. Využíváme všech vojenských a diplomatických možností, v tom jsme neústupní. V žádném případě nemůžeme dovolit, aby byla teroristická armáda na turecké hranici, bez ohledu na to, co bude stát operace, kterou Turecko zvolilo.“

V prohlášení Bílého domu na sebe upozornila slova „Od nynějška bude Turecko odpovědné za militanty Daiš*, které Spojené státy v tomto regionu za poslední dva roky pochytaly“. Podle Çonkara to znamená, že Spojené státy potřebují pomoc Turecka v tom, co se stane s teroristy Daiš.

„Když se podíváte na prohlášení Bílého domu, uvidíte, že na nejvyšší úrovni prohlásili, že potřebují pomoc Turecka v boji proti terorismu. Pokud je boj proti teroristům, řešení otázek týkajících se jejich situace, tak důležitý, pak by o hrozbě, která stojí před Tureckem, mělo být diskutováno společně na vyšší úrovni. Hrozba v podobě Lidových obranných jednotek/Strany kurdských pracujících (YPG/PKK) není uzavřeným, tajným tématem. Amerika velmi dobře ví, že od ní jako od spojence v NATO právem očekáváme společnou akci proti této teroristické organizaci, která Turecku způsobila těžkou ránu, způsobila obrovské škody; je to naše základní právo,“ uvedl Çonkar.

Když se Çonkar dotkl problému teroristů Daiš, řekl:

„Je vypracováván postup, jak jednat společně. Nelze mluvit o tom, že je Turecko výlučně odpovědné. Probíhá diskuse na toto téma se Spojenými státy. Evropa je samozřejmě také spojena s tímto tématem, protože víme, že mnoho teroristických militantů přijelo z evropských zemí. Ať už bude nejsprávnější a nejspravedlivější řešení problému jakékoliv, dojde k němu Turecko se svými spojenci v NATO, s USA a evropskými zeměmi.“

*IS (Daiš) - teroristická organizace zakázaná v Rusku.