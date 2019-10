Pospíšil znovu kandidovat na předsedu TOP 09 nebude. Jaký post bude zastávat?

Sněm organizace rozhodl o tom, že se Pospíšil stane šéfem pražské organizace strany. Pro zvolení bylo celkem 73 z 99 delegátů. Podle jeho slov chce na postu šéfa pražské TOP 09 lépe koordinovat práci na magistrátu s aktivitami městských částí, aby se straně povedlo prosazovat více své programové priority.

Před samotnou volbou prozradil Pospíšil ČTK své zájmy, a čemu se chce věnovat.

„Když jsem řekl, že nebudu znovu kandidovat (na předsedu TOP 09, pozn. red.), uvedl jsem, že se chci věnovat evropské a pražské politice,“ sdělil.

Dále dodal, že právě pod jeho vedením strana zvítězila ve městě v evropských volbách a úspěch měla i v komunálních volbách. Pražskou organizaci TOP 09 vedl doposud Jakub Lepš, místostarosta Prahy 11.

Na post předsedy strany TOP 09 se budou na konci listopadu ucházet Markéta Pekarová Adamová, což je dosavadní první místopředsedkyně, a také senátor Tomáš Czernin. Sám Pospíšil je označil za kvalitní kandidáty.

Pospíšil o své kandidatuře

Na konci srpna oznámil ještě stále současný předseda TOP 09 Pospíšil, že již znovu nebude usilovat o tento post. Učinil tak na svém facebookovém profilu. Ve svém příspěvku popsal nejprve cíl předsednictví, který měl. Podle něj to bylo převedení tradiční proevropské liberálně-konzervativní strany přes její kritické období a připravení ji na cestu k opětovnému vzestupu.

Podle Pospíšila se straně dařilo nejen v Praze, kde se strana vrátila do vedení hlavního města, ale i v dalších krajích Česka, kde získala další starostovské pozice.

„Uspěli jsme také v pro nás zvlášť důležitých volbách do Evropského parlamentu. Preference TOP 09 pro sněmovní volby se stále drží kolem pěti procent. Za možná největší úspěch posledních dvou let potom považuji obnovení partnerství s kolegy ze STAN,“ píše dále předseda.

„Jako předseda strany jsem TOP 09 vedl do komunálních i evropských voleb. Jak v pražských, tak v evropských volbách jsem v čele kandidátky dosáhl na dvojciferný výsledek. Oba tyto úspěchy pro mne ovšem zároveň znamenaly zisk mandátů, které mi občané svěřili. Nechci zradit jejich důvěru, a proto nemohu stranu vést do sněmovních voleb. Jsem navíc přesvědčený, že do příštích sněmovních voleb má být lídrem TOP 09 politik či politička, který už nyní ve Sněmovně zasedá a bude do ní znovu kandidovat,“pokračuje Pospíšil.

Závěrem předseda napsal, že právě to je důvodem jeho rozhodnutí, že již na předsedu strany znovu nebude kandidovat.