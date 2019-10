„EU z nás dělá odpadkový koš.“ Okamura se u Xavera rozpálil

Moderátor Xaver Veselý se věnoval vyjádřením Tomia Okamury o tom, že Brusel se snaží zlikvidovat národy Evropy.

„Vzpomeňte, jak Maďarsko a Polsko odmítly povinné rozdělování migrantů, protože chtěly zachovat to národnostní složení, které mají ve svých zemích. Jak víte, probíhá soudní řízení s Polskem a s Maďarskem právě proto, že oni odporují tomu nařízení Evropské unie a Evropská unie je chce soudně přinutit k tomu, aby museli povinně přebírat migranty. To je přece úplně flagrantní. Hnutí SPD s tímto diktátem EU zásadně nesouhlasí. Já jsem přesvědčen o tom, že my sami tady v České republice bychom měli rozhodovat o tom, kdo tady s námi bude žít,“ odpověděl politik moderátorovi Veselému.

Veselý se následně ptal, proč by to měl Brusel dělat – za jakým účelem by se Evropská unie měla snažit o likvidaci evropských národů.

„Je jasné, kam politika globalistů směřuje. Jedná se o to, že existuje snaha o vytvoření jednoho obrovského nadnárodního trhu, který má půl miliardy obyvatel, kde platí stejná pravidla. To znamená, aby sem nadnárodní korporace mohly lifrovat sem své zboží. V případě České republiky se jedná o dvojí kvalitu potravin, kdy se u nás prodávají šunty, prodávají se horší prací prášky, jak víte, v minulosti byla obrovská kauza, že se u nás prodával i horší benzín u stejných značkových pump jako na Západě,“ prohlásil Okamura.

Evropská unie z České republiky dělá, podle názoru předsedy SPD, odpadkový koš. Českou ekonomiku změnila z vyspělé ekonomiky vytvářející vlastní výrobky na druhořadou „montovnu“, jež pouze provádí subdodavatelské práce, myslí si.

„Dělají z nás odpadkový koš, laciné odbytiště. Ještě nás vysávají tím, že tady udržují levnou pracovní sílu, na což výborně upozornil světoznámý francouzský ekonom Thomas Piketty. Ten řekl, že Česká republika je v podstatě země, která nejvíce doplácí na členství v Evropské unii. Z finalizující ekonomiky dřívějška, ekonomiky, která byla vyspělá, dělala finální výrobky, se dnes stala ekonomika doplňková, subdodavatelská, krátce řečeno se stala laciná montovna,“ řekl Tomio Okamura.

Dodal, že obrovské množství společností se nachází v zahraničním vlastnictví. V těchto společnostech se, podle jeho slov, málo platí zaměstnancům, což garantuje obrovské zisky nadnárodním korporacím.

Evropská unie z České republiky, slovy předsedy SPD, udělala druhořadou zemi.

„Prosazujeme návrat před Lisabonskou smlouvu. (…) Chceme zachovat volný pohyb pracovních sil, volný pohyb peněz, služeb i zboží, ale bez diktátu Bruselu. Bez bruselského ústředí,“ prohlásil a dodal, že chce, aby státy měly možnosti chránit si své hranice.

Tomio Okamura o uznání Kosova

Předseda SPD se před několika dny vyjádřil i o diskutovaném zneuznání Kosova. Podle jeho názoru bylo uznání Kosova obrovskou chybou české zahraniční politiky. „Tento samozvaný stát destabilizuje Balkán,“ napsal na sociálních sítích. Debatu o možné zneuznání Kosova započal prezident Miloš Zeman při své poslední návštěvě Srbska.