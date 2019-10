Nekonečný příběh pokračuje: Britský parlament schválil dodatek k dohodě o brexitu. Johnson musí žádat o odklad

Na sobotní mimořádné schůzi britské dolní komory parlamentu poslanci odhlasovali dodatek, který odsouvá přijetí upravené dohody o brexit, kterou vyjednal britský premiér Boris Johnson. Znamená to, že bude muset požádat o další odklad. Ten to však odmítá.

Dodatek, který předložil bývalý vládní zákonodárce Oliver Letwin, prošel o 16 hlasů. Ruku pro něj zvedlo 322 poslanců, zatímco 306 bylo proti. Dodatek předpokládá podmínečnou podporu brexitové dohody. Její oficiální přijetí však musí být odloženo do té doby, než se schválí zákon, který dojednané podmínky odchodu Británie z EU převede do britského práva.

Tento dodatek byl předložen v souvislosti se zákonem z minulého měsíce, který nařizuje vládě požádat o odklad brexitu v případě, že do dnešního večera parlament neschválí dohodu nebo odchod z Evropské unie bez dohody. Odklad by měl trvat do 31. ledna 2020.

Letwin byl vyloučen z řad konzervativců za to, že nepodporoval brexit bez dohody. Ten přitom tvrdí, že cílem jeho dodatku je zaručit, aby vyjednána dohoda uspěla. Podle něj by totiž dohoda v případě jejího dnešního schválení neprošla všemi fázemi legislativního procesu, což by znamenalo, že by fakticky znamenalo, že by Británie stejně odešla bez dohody.

Premiér Boris Johnson reagoval, že k odkladu nemůže být legálně nucen. Brexit chce dokončit do 31. října.

„Nebudu vyjednávat odklad s EU a zákon mi to ani neukládá,“ řekl Johnson. „Řeknu svým přátelům a kolegům v EU přesně to, co jsem říkal všem posledních 88 dní, co jsem byl premiérem: Další odklad bude špatný pro tuto zemi, pro Evropskou unii a demokracii,“ prohlásil Johnson.

Dnešní hlasování naopak uvítal vůdce labouristické opozice Jeremy Corbyn, který uvedl, že parlament zastavil odchod bez dohody.

Evropská unie po hlasování požádala Londýn, aby co nejdříve vysvětlil své další kroky.

Johnson v průběhu debaty poslancům řekl, že dohoda, kterou se mu podařilo vyjednat, dokáže zdolat rozkol v britské společnosti. Dodal, že další členové Evropské unie nemají chuť pro další odklad.

Upravená dohoda o brexitu má řešit problém tzv. irské pojistky, která byla po dlouhou dobu hlavní překážkou pro schválení dohody britským parlamentem. Podle irské televizní a rozhlasové stanice RTE má podle plánu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem vzniknout celnice nebo dojde ke zřízení digitálního celního prohlášení a digitálního sledování nákladních automobilů. Severní Irsko by se rovněž nadále řídilo evropskými pravidly v oblasti zemědělství, což Johnson označil za největší britský ústupek.

Mezitím se v centru Londýna shromáždily desítky tisíc zastánců setrvání Británie v EU a vydaly se směrem k parlamentu. Požadují další referendum o odchodu z EU.