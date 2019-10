Kiska nechce do koalice s PS/Spolu. Beblavý je zklamaný. Jak chtějí porazit Smer?

"Koalice strany Za lidi s PS/Spolu by podle aktuálních preferencí nestačila na to, abychom vyměnili tuto vládu. Právě naopak, ohrozila by naše nejbližší volební partnery, kteří by se nemuseli dostat do parlamentu. Procenta, která by získala koalice, by šla na jejich úkor. Stále by tak hrozila vláda Smeru s SNS, Kotlebou a Harabinem,“ napsal Kiska na svém Facebooku.

Podle jeho slov je důležité, aby strany opozice získaly minimálně 76 mandátů. Díky tomu by mohly vládnout.

„Obrazně povím – na co nám bude 26 procent, když nebudeme mít s kým sestavit vládní koalici. Snažíme se proto ve straně Za lidi dělat takovou politiku, abychom nijak neútočili na naše nejbližší partnery a dovolte mi je vyjmenovat, jsou to: PS/Spolu, SaS, KDH a OĽaNO. Naším cílem není poslat někoho mimo parlament, ale společně se pokusit sestavit demokratickou vládu. Proto strana Za lidi navrhuje diskuzi o širokém demokratickém BLOKU ZMĚNY,“ dodal bývalý slovenský prezident.

Kiska následně píše, že po vnitrostranické diskuzi se jeho partaj rozhodla, že „do voleb v trojkoalici nepůjde“.

Na Kiskovo odmítnutí obratem zareagovali představitelé strany PS/Spolu. Miroslav Beblavý prohlásil, že je zklamaný. Podle jeho slov bylo smyslem spolupráce od začátku to, aby se dostavil úspěch, aby mohla být poražena strana Směr.

"Dnes cítím zklamání. Andrej Kiska právě odmítl naši nabídku na trojkoalici s cílem porazit SMER. Od začátku náš šlo o to, aby se spolupráce podařila. Do jednání jsme šli na základě partnerského principu. Bez dalších kategorických požadavků,“ napsal Beblavý na svých sociálních sítích a dodal: „Rozhodnutí Andreje Kisky odmítnout trojkoalici bereme na vědomí. Velmi rádi akceptujeme jeho žádost přistoupit k naší dohodě o neútočení. Ostatně, KDH a Za lidi jsou naši nejbližší partneři.“

Ke slovům bývalého prezidenta se vyjádřil i Michal Truban. Ten na svých sociálních sítích rovněž vyjádřil zklamání.

Silná slova Jána Čarnogurského

Ze Slovenska v minulých dnech zazněla silná slova bývalého premiéra Jána Čarnogurského věnovaná současné politické a společenské situaci v západní Evropě.

Na Západě dnes dochází k útokům na základní společenské instituty, jako je rodina nebo křesťanské hodnoty, řekl bývalý politik u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce. V souvislosti s tím se v Česku často mluví o tom, že se zemi nepodařilo vyrovnat s komunistickou minulostí.

Podle Čarnogurského je ale komunismus překonaný a většinu obyvatel trápí budoucnost, nikoliv minulost.

„Je nutné si uvědomit, že současné a budoucí problémy budou pro lidi vždy daleko významnější než problémy, které jsou minulé,“ prohlásil Čarnogurský. „To znamená, že vracet se ke komunismu a opakovat si, připomínat, jak že jsme ho porazili, není z tohoto pohledu potřebné. Navíc si musíme uvědomit, že lidi, kteří se živí prací, bude vždy daleko více zajímat, zda mají stálé zaměstnání a další věci, než jak to kdysi bylo s komunismem, který je už za námi,“ dodal.