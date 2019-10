„Sluníčkářská mediální žumpa.“ Okamura na tiskovce rozšlapal redaktora České televize

„Všichni víme, že zatím všechny strany, všechny parlamentní strany, které byly Úřadem kontrolovány, dostaly pokuty, nebo tam byly pochybení. Buďme korektní, nedělejme zase tu sluníčkářskou mediální manipulaci, a tu sluníčkářskou mediální žumpu, co předvádí novináři, a řekněme korektně, že od existence tohoto Úřadu již dostali pokuty Piráti, ODS, hnutí ANO a další strany. Buďte korektní, nelžete v České televizi, nepřekrucujte a ptejte se laskavě všech korektně,“ prohlásil předseda SPD na poznámku redaktora ČT o tom, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran zveřejnil chyby v účetnictví SPD.

Podle slov Okamury již strana ze závěrů úřadu vyvodila důsledky – změnila účetní firmu a vyměnila pracovníka na svém sekretariátu, jenž má problematiku na starosti.

„Česká televize se nás ptá na hospodaření. Já bych se chtěl zeptat redaktora České televize Jakuba Pacnera. Kdy u vás v České televizi přestanete začerňovat smlouvy? (…) Druhá věc, vůbec jsem nezaznamenal nějaké personální důsledky toho, že váš redaktor Jiří Hynek třikrát na začátku září řekl v hlavních zprávách, že Andrej Babiš je „bývalý premiér“. Zalhal v přímém přenosu. Já se ptám, zdali dostal nějakou pokutu, vedení zpravodajství ČT z toho vyvodilo osobní důsledky?“ tázal se předseda hnutí SPD přítomného novináře ČT.

„Dále by mě zajímalo. Minulý týden plzeňská střední škola podala už právní podnět na Českou televizi, protože jste zalhali v reportáži, že prý ovlivňovali žáky při diskuzi s premiérem Babišem. Já vím, že Česká televize už tu reportáž z internetu stáhla, protože jste si uvědomili, že to byla nepravdivá reportáž a teď se zahajují právní kroky proti České televizi. Já si myslím, že k tomu by se měla ČT vyjádřit a řešit tyto lži a pochybení,“ pokračovat Okamura.

Pozvánka do Otázek Václava Moravce

Politik se také pozastavil nad tím, proč již 5 let nebyl, podle jeho vlastních slov, pozván do Otázek Václava Moravce. Česká televize by prý měla nejdříve vyřešit vlastní „máslo na hlavě“, a až pak umravňovat ostatní.

„Také by mě zajímalo, proč jsem již 5 let nebyl pozván do Otázek Václava Moravce. Ne že jsem byl pozván a odmítl jsem, já jsem nebyl 5 let pozván. (…) Vážený pane Pacnere z České televize, až odpoví Česká televize na tyto dotazy, až přestanete mít na hlavě, tak se laskavě ptejte na něco jiného. Zameťte si před vlastním prahem,“ dodal Tomio Okamura a poukázal na skutečnost, že hnutí SPD iniciovalo proceduru na změnu České televize na státní příspěvkovou organizaci, „aby se přestali začerňovat smlouvy a ČT byla pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu“.