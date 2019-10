Spor Novotného a Ondráčka nabírá na obrátkách. „Zas*aní č*ráci!“ nešetří sprostá slova nový podporovatel starosty

„Vyzývám starostu Řeporyj Pavla Novotného, aby laskavě přestal říkat o našich komunistech, že jsou to svině. Nejsou to totiž svině, jsou to zas*aní č*ráci v*jebaní. A jestli chceš, kamaráde, vysvětlím ti to na koncertě v Sokolovně,“ přilil olej do ohně Deczi.

Spor se rozhořel ještě letos v květnu, když se Novotný vyjádřil na Tweeteru ohledně Ondráčkovy návštěvy v Doněcké lidové republice. Měl tehdy na něj kvůli tomu podat trestní oznámení.

„Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d ,“ napsal dne 15. května český moderátor a současný starosta Novotný.

Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d☝️ https://t.co/He7lOBt9L3 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 15, 2019

Mimo jiné uvedl, že by za to politik KSČM měl viset. Policie starostu za tyto komentáře obvinila.

„Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce,“ oznámil Novotný na svém Twitteru a přidal fotografie policejního dokumentu.

Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODOLÁM! Hus také neodvolal☝️ pic.twitter.com/eDQIcJ7mvN — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 3, 2019

Pavel Novotný je stíhán za přečin podněcování k trestnému činu se vztahem k zvlášť závažnému zločinu vraždy. Je navíc obviněn i za svůj výrok, že by měl být Vondráček odsouzen za vlastizradu na doživotí a poté usmrcen tajnou službou.

Ondráček má viset? Veřejná podpora od Fialy

Před par týdny se Novotnému dostalo jisté podpory od předsedy ODS Petra Fialy. Politik navštívil Řeporyje a sdílel se sledujícími fotografii se starostou.

„Někdo ho miluje, někdo nenávidí. Svou práci starosty ale zvládá výborně, o tom jsem se dnes přesvědčil přímo v Řeporyjích. A abych nezapomněl, má samozřejmě mou plnou podporu ve sporu s komunistickým poslancem Ondráčkem,“ okomentoval příspěvek Fiala.

Soukromá Ondráčkova cesta

Zdeněk Ondráček se v polovině května účastnil oslav Dne Doněcké lidové republiky. Poslanec Seznam Zprávám již dříve oznámil, že byl na akci pozván, ale nakonec si náklady hradil sám.

„Přece i vám musí být jasné, že to byla soukromá návštěva,“ uvedl dříve a dodal, že způsob uvítání je věc hostitele.

O něco později se od Ondráčkovy cesty distancoval i senátní zahraniční výbor a sněmovní zahraniční výbor. Podle nich poslancova cesta nebyla oficiální parlamentní návštěvou.