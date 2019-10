„Schopný psychopat bez emocí.“ Piráti chtějí hlavu Michálka. Šikanuje kolegy

U Pirátů to vře! Ve středu ráno se na jejich fóru rozpoutala vášnivá diskuze směřovaná na odvolání místopředsedy strany Jakuba Michálka. Přestřelku zahájila členka Pirátů Jana Koláříková, jež se dostala do křížku s Michálkovou přítelkyní, bývalou pornoherečkou a bývalou předsedkyní pražských pirátských zastupitelů Michaelou Krausovou.

Jana Koláříková podala na stranickém fóru podnět k odvolání Michálka.

„Podávám tento členský podnět na odvolání Jakuba Michálka z funkce místopředsedy strany. Nečiní mi to velkou radost, na druhou stranu musím říct, že člověk, který se chová k lidem jako on, už tam dávno neměl být,“ napsala Koláříková, manželka poslance Pirátů Lukáše Koláříka.

„Správný lídr by se měl snažit nepřenášet své problémy na ostatní a neuspokojovat si své ego tím, že se k někomu chová vyloženě hnusně. Dostal mě do stavu, kdy se klepu a zvedá se mi žaludek, kdykoli s ním přijdu do kontaktu,“ dodává Koláříková k osobě Michálka. Ten se prý „chová arogantně“, vyhrožuje jí a tlačí na ni.

Diskuze o konci Michálka ve vedení strany se rozpoutaly již v září, když vyšly na světlo světa informace o velmi vulgárním mailu, který poslala Michaela Krausová svému příteli (Michálkovi) kvůli sporu s Koláříkovou.

Janu Koláříkovou podpořil i pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Ten na fóru prohlásil: „Bylo to vždycky podobné. Znechucení a vystresovaní kolegové z Jakuba rezignovali na práci a čekali na konec.“

Mikuláš Peksa je podle svých slov připraven rezignovat na svou funkci v předsednictvu strany, pokud by v něm měl Jakub Michálek zůstat.

„Štve mě, pokud volená vedoucí odboru vyběhne s brekem ze zasedání nejvyššího exekutivního orgánu strany a zhroutí se na chodbě, protože ji tam někdo šikanoval. S člověkem, který jí toto provádí, já už v jednom orgánu sedět nechci. Bylo toho dost. Rozumějte, nikdy jsem neřekl, že je Jakub málo výkonný, málo pracuje nebo cokoli v tom smyslu. Naopak. Ale pokud chce takto pracovat, ať si takto pracuje na Babišovi s Faltýnkem, ti si to zaslouží, ne naši spolustraníci,“ řekl Peksa na adresu Michálka.

„Mám vysoké nároky na výkon.“ Michálek předvádí učebnicový demage control

„Předně chci říci, že jsem nikoho nešikanoval. Mám vysoké nároky na výkony lidí. Myslím si totiž, že mám zodpovědnost vůči lidem. (…) Je pravda, že jsem tvrdý, ale současně nejsem bezohledný,“ prohlásil Jakub Michálek ve svém vyjádření před novináři. Dodal, že některé výhrady vůči jeho osobě „skutečně nemají faktický základ".

„Opravdu, to se stalo historicky jednou, že se jeden člověk v pirátské straně rozbrečel. Mě to velmi mrzí. Mě samozřejmě také záleží na tom, aby v pirátské straně dobře fungovala komunikace,“ prohlásil Michálek na dotaz novinářů, zdali by měl změnit styl komunikace, když ho na fóru strany jeho straničtí kolegové označují za „arogantního“.

„Já určitě rezignovat nehodlám. Vedeme si výborně,“ dodal.

„Pan Peksa a paní Koláříková říkali, že často rozbrečíte lidi, nemůžou kvůli vám spát. Nechcete změnit styl komunikace,“ tázala se jedna z novinářek. Michálek odpověděl, že tato tvrzení nepovažuje za pravdivá. Politik následně poukázal na to, že osobní spory vznikají ve všech politických stranách.

„Mrzí mě, že někteří lidé to berou emočně intenzivně. Já si na to budu dávat větší pozor,“ zmínil Michálek a dodal, že chce být nadále tvrdý i na oponenty, ale i vůči sobě.

Schopný psychopat bez emocí

Na sociálních sítích se pod videem s Michálkovým vyjádřením hned rozjela intenzivní diskuze. Mnozí diskutující Piráta označili za „schopného politika, který se rychle učí“. Došlo ale i na velmi silné komentáře ohledně jeho emoční inteligence.

„Na Michálka je třeba pohlížet jako na schopného psychopata bez emocí... Je to vidět, je to slyšet... Nemůžete po takovém člověku chtít empatii… Je soustředěn pouze na vlastní výkon a od ostatních vyžaduje to samé… Má to tak hozené a v podstatě za své chování nemůže... Nějaké výtky prostě nechápe,“ napsala uživatelka Antonie Timková.

„Navrch huj, uvnitř fuj“

K situaci uvnitř Pirátů se na svém Twitteru vyjádřil i předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle něho jsou Piráti zevnitř „hodně fuj“, nehledě na to, že z venku působí přitažlivě.

Piráti se vybarvují, jak se říká u nás v Čechách navrch huj uvnitř fuj. Ale hodně fuj. Fakt nejde jen o vulgarismy — Vojtěch Filip (@vojtafilip) 23 октября 2019 г.

