Okamura to natřel vládě. „Zvýšení důchodů? Senioři mají ještě mínus ve srovnání s dřívějškem.“ Těžké čtení pro ČSSD

Předseda na začátku svého vystoupení v Poslanecké sněmovně řekl, že se chce „ohradit proti nepravdám“. Za ty označil i takové věci, které tvrdí premiér Andrej Babiš. Například zvýšení důchodů o 900 korun.

„Na základě zákona je stanovena valorizace v průměru 750 korun, takže ať by tady byla jakákoliv vláda, musí ze zákona zvýšit důchod o 750 korun. Takže neříkejte nepravdy, to jsou lži,“ pustil se do vlády Okamura.

Podle slov Tomia Okamury je to lež ještě podrobnější. „Protože sami senioři ví, že se spoustě z nich o žádných 900 korun zvyšovat nebude. Protože, vy z těch 900 korun v průměru, jak říkám, 750 korun je ze zákona. To znamená, i kdyby u vlády bylo SPD, ODS, Piráti, kdokoliv, kdo ve vládě není, tak by o těch 750 korun musel zvýšit důchody ze zákona. Takže vy jste zvýšili v průměru o 150 korun,“ dodal předseda SPD.

​Zvýšení o 371 korun

Dále Okamura řekl, že důchodcům se zvýší důchod pouze o 371 korun. Podle jeho slov daných 900 korun nedosáhnou zdaleka všichni důchodci. Jak uvádí, je nutné říci i druhou stranu mince. Jak sám tvrdil, vláda dovolila takové zdražení životních nákladů v Česku, že důchodcům vůbec nic nezbývá.

„To, jakým způsobem se zdražily základní potraviny v České republice, jakým způsobem se zdražily energie, těm seniorům, těm důchodcům, a to jak invalidním, tak i starobním, nezbývá v peněženkách vůbec nic,“ tvrdil Okamura a dodal, že někteří jsou dokonce ještě v mínusu.

Vina vlády

„Ale vy jste se na to vykašlali. Vy jste nechali ty ceny elektrické energie prostě stoupnout. Vy jste se vykašlali na občany České republiky, proto markantně zdražila cena české energie,“ dodal předseda SPD.

Tuto situaci označil za vinu vlády. Porovnal naši situaci například s Polskem či Maďarskem. V těchto zemích byla zastropována cena za energie na úroveň minulého roku. Polská vláda je kvůli tomu, podle jeho slov, potahována Evropskou komisí.

Okamura zmínil, že právě jeho strana podala ústavní stížnost proti zvýšení cen energií. Jak dále vysvětluje, ústavní stížnost byla soudem zamítnuta, stalo se tak asi před 14 dny.

„To znamená, vy jste prostě nechali zdražit životní náklady občanům České republiky, teď tady ještě říkáte nepravdu, že zvyšujete důchody o 900 korun, přitom to je jen o 150 korun a já jsem to opravdu musel uvést na pravou míru,“ řekl Okamura, přičemž důchodový systém označil za nespravedlivý. Jak sám uvedl, podle něj by se mělo zvyšovat všem o stejnou částku.