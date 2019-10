Soudobá levice je falešná! Neschopní aparátčíci mají jen mást lidi, tvrdí ruský ekonom

„Co přijde, bylo vidět již na začátku 80. let. Kvůli tomu se také začala provádět koncepce stimulace poptávky pomocí emise peněz a refinancování soukromých dluhů pomocí snižování úrokové sazby. No, a ta upadla na nulu. Co teď budeme dělat? Kde je cesta ven?“ táže se ruský ekonom.

Michail Cházin již během minulého léta v rozhovoru prohlásil, že ekonomika USA v důsledku nastupující krize klesne o 60 %, ekonomika západní Evropy přibližně o 50 % a hospodářství zbytku světa přibližně o 30 %. V této souvislosti upozorňoval na skutečnost, že ekonomický pokles o 50 % se pro některé země může rovnat ztrátě státnosti.

V současné údajně již všichni chápou, že stávající forma ekonomického uspořádání není životaschopná. Postrádá ovšem levicové teoretiky, kteří by na přítomnost krize ukazovali a nabízeli její řešení.

„Pokud se budeme bavit vážně, tak konstatovat dnes fakt, že systém není schopen života, je naivní. To už všichni chápou. A co budeme dělat? Já ve své knize nabízím jednu variantu východu ze situace, ale, ať je to jak chce směšné, žádné podobné příklady prakticky neexistují. Je jasné, že analytici na Wall-Street to říci nemohou, oni ani pořádně nemohou popsat krizi. V jejich profesionálním jazyce pro to nemají dokonce ani termíny. Proč ale mlčí „levicoví“ teoretici?“ řekl ekonom.

„Mohli bychom si myslet, že přišla jejich doba. (…) Pro mě je to podivuhodné. A přivádí mě to na myšlenku, že to nejsou skuteční „levičáci“, nýbrž jsou, jak se dnes říká, „falešní“. To znamená, že jsou vytvořeni pro to, aby obyvatele zmátli, aby lidé neviděli ty skutečné. V takovém případě ale kvůli objektivnímu rozvoji situace se brzy objeví ti skuteční. A na ně stojí za to koukat,“ dodal Michail Cházin.

O konci kapitalismu

Cházin v mnoha svých vystoupeních upozorňuje na skutečnost, že západní ekonomické vysoké školy, včetně těch, které jsou považované za „elitní“, učí své studenty bludy. Západní ekonomická věda „economics“ byla podle jeho názoru vytvořena tak, aby zakrývala otázky o konci kapitalismu.

„Krize, ve které se nyní nacházíme, je popsatelná politickou ekonomií, ale není možné ji popsat economics,“ prohlásil v minulosti pro Sputnik Cházin.