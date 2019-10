„Ufňukánky na takovou slavnost nikdo nezve.“ Fiala si stěžoval kvůli pozvánce. Dostal však ledovou sprchu

Ne všichni se zúčastnili včerejšího ceremoniálu ve Vladislavském sále. Chyběl také předseda ODS, který se k tomu vyjádřil na sociální síti.

„Prý byla slavnost na Hradě pozitivní událostí a prý někdo kdesi rozděluje společnost... Myslím, že rozdělování společnosti začíná na Hradě při rozesílání pozvánek,“ napsal Fiala ve svém příspěvku.

Prý byla slavnost na Hradě pozitivní událostí a prý někdo kdesi rozděluje společnost...myslím, že rozdělování společnosti začíná na Hradě při rozesílání pozvánek. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 28, 2019

Na reakce se nemuselo dlouho čekat. Sledující na politika okamžitě zaútočili. „Pozvat vás na Hrad by byla jen ostuda. Ufňukánky na takovou slavnost nikdo nezve,“ napsal Marek Spáčil.

„Žádné rozdělování, ale zdá se, že vám chybí trapné brikule, že? A ten váš pláč si šetřete až po volbách, ať pak ze sebe vymáčknete pořádné krokodýlí slzy,“ dodal uživatel s přezdívkou GrandBlond.

Někteří komentující upozornili, že je možné rozdělit společnost nejen prostřednictvím pozvánek. „Tady se podívejte, kdo rozděluje společnost: Všichni, kdo neuznávají výsledek demokratických voleb. Jako třeba vy. A další,“ napsal Nosey Geroge.

Ostatní si všimli, že Miroslava Němcová z ODS, která na rozdíl od Fialy dostala pozvánku, ceremoniál stejně opustila. „Němcová z ODS by se měla omluvit. Protože z inauguračního projevu utekla, když prezident začal kritizovat ČT. Nyní se ukázalo, že má pravdu. On Vás de-facto zachránil před frustracemi. Važte si nepřátel, co dávají fér údery,“ vysvětlil zdeno001.

Státní vyznamenání

Dne 28. října došlo k udílení státních vyznamenání prezidentem republiky Milošem Zemanem.

Nejvyšším státním vyznamenáním ocenil prezident Zeman in memoriam Jana Antonína Baťu, dále někdejšího vídeňského starostu s československými kořeny Helmuta Zilka a také bývalého prezidenta Václava Klause.

Řád bílého lva dostal i bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster a in memoriam československý generál justiční služby Bohuslav Ečer.