Nejsi vítač a sluníčkář, tak jsi fašista a budeš nahrazen migranty! Německá média jako smrtelná hrozba pro vlastní národ

V německém Durynsku proběhly volby do zemského parlamentu. Zvítězila strana Linke následovaná Alternativou pro Německo. CDU kancléřky Angely Merkelové skončila až na třetím místě. Německá média bijí na poplach, mluví o příchodu fašistů k moci a chtějí „převychovat“ Východní Německo zahraniční migrací.

Minulý víkend proběhly v Durynsku volby do zemského parlamentu, které skočily jednoznačným vítězstvím německé levicové strany Die Linke (31 % hlasů). Na druhém místě se umístila strana Alternativa pro Německo (AfD; 23,4 % hlasů). Výsledky vyvolaly vlnu znepokojení po celém Německu, neboť ve své podstatě přepisují dosavadní politickou mapu.

Nejsi vítač migrantů – jsi fašista

V reakci na výsledky voleb publikoval německý magazín Zeit text, kde lídra německé politické strany AfD, která se staví proti neomezenému přijímání migrantů na území své země, označuje za fašistu.

„Vážně: 24,5 % pro stranu, která je vedena fašistou, to není dobré. To není vůbec dobré,“ píše autor v článku Christian Bangel nehledě na to, že v případě AfD se jedná o zcela legitimní politickou stranu s politickým programem, jenž neporušuje zákony spolkové republiky.

Nevyznáváš sluníčkářské ideály – nejsi demokrat

„Kdo tuhle stranu volí (AfD – red.), obzvláště její sekci v Durynsku, ten buď nepochopil koncept pluralitní demokracie, nebo ho kompletně odmítá. (…) Pro mnohé durynské demokraty to bude dnes večer opravdu těžké. Člověk se musí nejdříve naučit vycházet s tím, že každý čtvrtý v jeho okolí volí krajní pravici,“ píše Zeit o voličích AfD, kteří jsou německými médii nenáviděni za to, že vystupují proti bezmeznému přijímání migrantů ze severní Afriky a Blízkého východu ve stylu „my to zvládneme“ Angely Merkelové.

Podle slov autora zůstane v nejbližších letech oblast bývalého Východního Německa „politicky nejkřehčí zóna“ země.

Zeit říká, že zemské volby ukázaly, že většina lidí nechce, aby v Durynsku proběhla „modrá revoluce“, čímž myslí revoluci AfD, která jako „svoji“ barvu používá modrou.

Nevolíš jako sluníčkář a vítač – zavalíme tvoji zemi migranty

„Dnešní den opět ukázal, že existuje velká většina lidí, která nemá chuť na modrou revoluci,“ stojí v článku, aniž by autor poukázal na fakt, že AfD v těchto volbách získala o 12,8 % hlasů voličů více než v posledních volbách v roce 2014, kdy AfD získala „pouze“ 10,6 % hlasů. Obrovský propad naopak zaznamenala strana CDU kancléřky Angely Merkelové. Ta od posledních voleb ztratila 11,7 % hlasů. Němečtí sociální demokraté (SPD) od posledních voleb oslábli o 4,2 %, skočili na čtvrtém místě

Zeit si myslí, že pro „stabilizaci“ zemí bývalého Východního Německa je potřeba tam okamžitě přivést velký počet migrantů.

„Kdo chce dlouhodobě stabilizovat východ (Východní Německo – red.), ten musí hlavně bojovat za jednu věc: imigraci. Masivně a nejlépe od tohoto okamžiku,“ píše autor článku a dodává, že se má jednat o imigraci ze západních spolkových zemí, „a také cílenou migraci ze zahraničí“ (podtržený text píšeme přesně tak, jak ho píše autor v originálním článku - red.).

Migraci ze zahraničí Zeit označuje za jedinou šanci, kterou německé východní země mají pro to, aby vybudovaly stabilní hospodářské struktury, a aby se lidé odnaučili volit politickou stranu Alternativa pro Německo (AfD).

Magazín také vyzývá k vyvolání skandálu kvůli skutečnosti, že někteří lidé se bojí jezdit do zemí bývalého Východního Německa.

„Také musí konečně dojít ke skandálu v celém Německu, že lidé jiné než bílé barvy kůže se stále ještě často neopovažují jít na východ,“ dodává autor.

Česká média a její „vyspělé západní demokracie“

České mainstreamová média, která sama sebe označují za „objektivní“, „pravdomluvná“ a „vyvážená“ často označují Německo za „vyspělou západní demokracii“.

Ve snaze zastavit proud masové migrace do Evropy německou politickou stranu AfD podporují i někteří čeští politici.