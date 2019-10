„Pelichající ptákostrana vyhrožuje.“ Komunisté to natřeli ODS kvůli Novotnému

Komunistická strana (KSČM) publikovala na svých sociálních sítích post, v němž ukazuje na prudký úpadek české politické kultury. Na příkladu chování člena ODS, starosty Řeporyjí Pavla Novotného ilustruje, že ze scény mizí slušnost a rozum.

„Vojtěch Filip: Pelichající ptákostrana místo práce zvolila postup výhružek a nactiutrhání. Zářným příkladem je předsedou Petrem Fialou podporovaný starosta Novotný. Slušnost i rozum zmizely a zbyl jen nenávistný a sobecký postoj, který tu rozhodně nechceme,“ napsali komunisté na svém Facebooku.

Novotný vs Ondráček

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný v květnu na Twitteru kritizoval poslance Zdeňka Ondráčka za jeho cestu do Doněcké lidové republiky. Bývalý novinář Novotný mimo jiné uvedl, že by za to politik KSČM měl viset.

Zdeněk Ondráček se v polovině května účastnil oslav Dne Doněcké lidové republiky a ze záběrů na Twitteru vyplývá, že byl oficiálně přijat zástupci Doněcké lidové republiky, nechyběla ani česká státní hymna.

Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d☝️ https://t.co/He7lOBt9L3 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 15 мая 2019 г.

​Pavel Novotný je stíhán za přečin podněcování k trestnému činu se vztahem k zvlášť závažnému zločinu vraždy. Je navíc obviněn i za svůj výrok, že by měl být Vondráček odsouzen za vlastizradu na doživotí a poté usmrcen tajnou službou.

Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODOLÁM! Hus také neodvolal☝️ pic.twitter.com/eDQIcJ7mvN — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 3 октября 2019 г.

​Pavla Novotného ve střetu s Ondráčkem podporuje mimo jiné i předseda ODS Petr Fiala.

„S Pavlem Novotným. Asi vám ho nemusím představovat. Někdo ho miluje, někdo nenávidí. Svou práci starosty ale zvládá výborně, o tom jsem se dnes přesvědčil přímo v Řeporyjích. ‪A abych nezapomněl - má samozřejmě mou plnou podporu ve sporu s komunistickým poslancem Ondráčkem,“ napsal Fiala na svém Facebooku.

Podle volebního modelu společnosti CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) by Občanská demokratická strana v září získala 12 % hlasů. Skončila by tak na třetím místě po ANO a Pirátech. KSČM by získala 8,5 % hlasů.