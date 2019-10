„Evropa si nemůže dovolit Merkelovou.“ Je konec německé kancléřky na dosah? Podle Robejška ano

„Zdá se, že Angela Merkelová končí,“ napsal Robejšek na svém Facebooku a upozornil na slova jejího politického oponenta Friedricha Merze. Merkelová prý používá svoji moc jen k tomu účelu, aby udržela svoji moc.

„Ve dvou větách popsal hlavní protivník Merkelové, Friedrich Merz, její nerozhodnost jako hlavní důvod krize, ve které nyní vězí nejenom CDU a Německo. Mluvil o „mlhovině nečinnosti a nedostatečného vedení ze strany kancléřky, která se již léta rozprostírá nad celou zemí“. Já tu samou skutečnost opakovaně vyjadřuji větou: Merkelová používá moc jenom proto, aby udržela svojí moc. V závěru čtyřminutového rozhovoru prohlásil Merz, že si neumí představit, že tento způsob vládnutí bude pokračovat ještě další dva roky. Za měsíc se v Lipsku koná sjezd CDU a ten bude velmi opravdu velmi zajímavý,“ napsal politolog na svém Facebooku.

Robejšek se odvolává na rozhovor německé televizní stanice ZDF s vlivným politikem strany CDU Friedrichem Merzem. Merz v minulosti usiloval o křeslo předsedy CDU poté, co se Merkelová vzdala předsednictví strany. Politik nicméně prohrál, novou předsedkyní strany se stala Annegret Krampová-Karrenbauerová.

„Kancléřka stojí ve středu kritiky a od ní se očekává něco, co může očekávat každý občan, totiž politické vedena a jasné vyjadřování. (…) Jsme ve velmi špatné situaci. To je podle mě spojeno s tím, že už roky nad touto zemí visí jako koberec mlhy nečinnost a nedostatek vůdcovství kancléřky. To je podle mě hlavní věc. Tak to nemůže jít dál. A já si neumím představit, že takový způsob vládnutí v Německu bude trvat ještě další dva roky až do konce volebního období. (…) To prostě nejde. Na to jsou problémy země příliš velké, na to jsou také mezinárodní výzvy až příliš velké. To si Německo, ale to si také Evropa, nemůže dovolit,“ prohlásil Friedrich Merz pro televizi ZDF.

Podle jeho slov „je obraz celé spolkové vlády totálně špatný“.

Zemské volby v Durynsku

Před několika dny proběhly zemské volby v německém Durynsku, kde zvítězila levicová strana Die Linke (31 %) následovaná Alternetivou pro Německo (AfD, 23,4 %). CDU kancléřky Angely Merkelové skončila až na třetím místě se ziskem 21,8 %.

Výsledky voleb se staly šokem pro liberální část elektorátu. Německý časopis Zeit dokonce hovořil o tom, že je potřeba do Durynska dovést velké množství migrantů, aby místní voliči přestali hlasovat za AfD.

„Kdo chce dlouhodobě stabilizovat východ (bývalé Východní Německo – red.), ten musí hlavně bojovat za jednu věc: imigraci. Masivně a nejlépe od tohoto okamžiku,“ stojí v článku Zeit. Má se jednat o imigraci ze západních spolkových zemí, „a také cílenou migraci ze zahraničí“.

Migraci ze zahraničí Zeit označuje za jedinou šanci, kterou německé východní země mají pro to, aby vybudovaly stabilní hospodářské struktury.