Turecko slíbilo, že bude posílat zajaté bojovníky IS do Evropy

V Ankaře obviňují země EU ze snahy nechat Turecko osamocené s problémem zajatých teroristů. Pokud turecké úřady splní hrozbu, do Evropy se může vrátit až 800 bojovníků IS*.

Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu prohlásil, že považuje za nepřijatelné stanovisko evropských zemí, které nijak nereagují na situaci se zajatými bojovníky Islámského státu* na severu Sýrie, uvádí agentura Reuters.

Podle ministrových slov se v Evropě rozhodli, že Turecko musí samo zvládnout tento problém. „Je to prostě nepřijatelné a nezodpovědné,“ řekl Soylu a slíbil, že bude posílat bojovníky IS do jejich rodných zemí.

Tábory zajatých stoupenců IS se nacházely na území, které bylo do 9. října pod kontrolou syrských Kurdů. Po zahájení operace Pramen míru vznikly obavy, že vojenské akce povedou k hromadnému úprku bojovníků. V Ankaře však prohlásili, že kontrolují situaci.

Už v únoru Ministerstvo zahraničí USA vyzvalo země Evropy, Blízkého východu a severní Afriky, aby vyzvedly své občany ze zajateckých táborů a soudily je ve vlasti.

Celkem se nachází na severu Sýrie asi 2 tisíce cizinců zajatých během bojů s IS. Předpokládá se, že je mezi nimi kolem 800 Evropanů.

Turecké hrozby

Devátého října prezident USA Donald Trump prohlásil, že se Američanům podařilo vyvézt ze Sýrie dva zajatce, o nichž prohlásil, že jsou „nejhorší z nejhorších“. Jde o Brity Alexandera Kotiho a aš-Shafi-Elshayhe, kteří vykonávali popravy a prováděli mučení.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 10. října, den po zahájení operace Pramen míru, pohrozil, že do Evropské unie pošle několik milionů běženců, pokud ho bude Evropa obviňovat z invaze.

„Jestliže Evropa definuje operaci v Sýrii jako invazi, pak můžeme otevřít dveře a poslat 3,6 milionu syrských uprchlíků k vám,“ řekl Erdogan.

Proti bezpečnostní zóně na severu Sýrii a turecké vojenské intervenci se vyjádřili zástupci členských zemí Evropské unie a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Maďarský premiér Viktor Orbán varoval, že jeho země je připravena použít sílu, aby ochránila své hranice před běženci.

V současné době na syrsko-turecké hranici probíhá společné hlídkování tureckých a ruských sil. Jedná se o jednu z podmínek dohody mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho tureckým protějškem Erdoganem, která byla uzavřena v Soči 22. října.

*IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku.