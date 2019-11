Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg zhodnotil možnost vyloučení Turecka z aliance

Stoltenberg uvedl, že na rozdíl od Evropské unie není v NATO mechanismus, který by umožnil pozastavit členství nebo dokonce vyloučit členský stát. Řekl, že Turecko je důležitý spojenec, který významně přispěl k boji proti IS*.

„V boji proti Daiš (druhý název IS – red.) Turecko rozhodujícím způsobem přispělo k likvidaci takzvaného chalífátu. A nejen to: žádný jiný spojenec nepřijímá tolik syrských uprchlíků, celkem 3,6 milionu. A žádný jiný spojenec NATO netrpěl teroristickými útoky více než Turecko,“ řekl.

Podle výsledků průzkumu institutu YouGov by 58 % obyvatel Německa podpořilo případné vyloučení Turecka z NATO v souvislosti s jeho operací v Sýrii. Proti bylo pouze 18 %.

26. října bylo oznámeno, že turečtí vojáci, kteří prováděli operaci Pramen míru na území Sýrie, zadrželi 236 lidí, kteří uprchli z táborů pro rodiny bojovníků IS. Zadržení tureckého původu byli převezeni do záchytných center na území Turecka. Cizí státní příslušníci byli umístěni v táborech na severu provincie Aleppo v Sýrii.

Situace na turecko-syrské hranici

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 1. října oznámil, že Ankara hodlá samostatně vytvořit bezpečnostní pásmo východně od řeky Eufrat v Sýrii, protože se nepodařilo dosáhnout žádoucího výsledků v jednáních s americkou stranou.

6. října Bílý dům vydal oficiální prohlášení, ve kterém se uvádí, že „Ozbrojené síly Spojených států se již nebudou účastnit operace a nebudou ji podporovat“. Představitelé arabsko-kurdských oddílů Syrských demokratických sil ze své strany zdůraznili, že tím USA porušily své dohody s kurdskými útvary.

7. října Erdogan upřesnil, že cílem operace bude vyčištění pohraničního syrského území od sil sebeobrany syrských Kurdů a zřízení bezpečnostního pásma pro rozmístění syrských uprchlíků, kteří se nacházejí v Turecku.

Damašek se vyslovil kategoricky proti turecko-americké dohodě, protože podle názoru syrské vlády by to bylo do nebe volající porušení suverenity a územní celistvosti Sýrie a hrubé porušení principů mezinárodního práva a Charty OSN.

Oficiální kurdské jednotky nejsou ve válečném stavu se syrskou armádou a konají bojové operace proti teroristům.

*IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku.