„A to Trikolóru ještě 49 % obyvatel vůbec nezná.“ Klaus ml. okomentoval výsledky průzkumu, ve kterém jeho hnutí posílilo

Společnost STEM vypracovala volební model, ze kterého vyplývá, že v říjnu by volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,1 procenta. Celkem by se tak do Poslanecké sněmovny dostalo sedm politických stran.

Na potenciálním druhém místě za hnutím ANO by byli Piráti, kteří na základě modelu získali 12,5 procenta. Co se týče občanských demokratů, ti oslabili, jelikož by je volilo 10,5 procenta voličů. Po nich následují komunisté se ziskem 8,4 procenta hlasů. Hnutí SPD by dostalo 7,5 procenta, sociální demokracie celkem 6,5 procenta a lidovce by volilo 5,6 procent lidí. Naopak hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího posílila. Polepšila si z červnového půl procenta na říjnových 4,2 procenta.

Do Sněmovny by se podle modelu nedostala strana TOP 09, které vyjádřilo podporu 4,4 procenta voličů. Hnutí STAN získalo podle průzkumu 4,3 procenta a spolu s TOP 09 a Trikolórou by se do Poslanecké sněmovny také nedostalo.

První místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková se vyslovila k přemisťování uprchlíků.https://t.co/xWn924GtOP — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 18. října 2019

​„Postavení ANO je stabilní a při daném rozložení podpory ostatních stran ANO výrazně získává na mandátech. Pokud by volby dopadly podobně jako náš výzkum, mohlo by si ANO pro dvoustrannou koalici vybírat z pěti stran, s Piráty by dokonce dosáhlo na ústavní většinu,“ píše se na stránkách agentury.

Co se týče podpory Pirátů, ta je podle agentury spíše kolísavá a nepříliš silná. Zároveň zmínili, že podpora ODS o něco málo poklesla a „je otázkou, zda to může souviset s výrazným nástupem Trikolóry“.

Agentura uvádí, že k volbám by přišlo 60 procent oprávněných voličů. Pakliže by se hypoteticky přepočetly mandáty, tak ANO by obsadilo celkem 92 křesel, Piráti 28, občanští demokraté 24, komunisté 17, za SPD by bylo celkem 16 poslanců, za ČSSD 14 a lidovce 9. Průzkum probíhal od 11. do 25. října a bylo do něj zapojeno 1002 respondentů.

Reakce Václava Klause ml.

Na výsledky daného průzkumu zareagoval i Václav Klaus mladší. Ten na svém profilu na Facebooku zveřejnil příspěvek, ve kterém přiznává, že Trikolóra musí ještě zapracovat na průzkumu, jelikož 49 % obyvatel hnutí ještě nezná. Zmínil také vlastní průzkum, na základě kterého by získalo hnutí 6,7 procenta.

Hnutí Trikolóra

Václav Klaus mladší stojí v čele politického hnutí Trikolóra. To se bude snažit spojit s politickými subjekty, aby prosadilo co největší část svého programu, prohlásil Václav Klaus mladší. Nechce předem nikoho vylučovat.

Klaus mladší poskytl rozhovor pro česká média, ve kterém prohlásil, že se nechce vymezovat vůči žádným politickým subjektům, pakliže by hnutí zažilo volební úspěch. V plánu mají zaměřit se na parlamentní volby roku 2021. Rovněž se nechal slyšet, že hlavním bodem předvolební kampaně strany bude setkávání s lidmi.