„Poměry mezinárodní politiky jsou horší než před 30 lety.“ Zaorálek promluvil o situaci okolo Číny

„Všichni vědí, že Čína je dneska stále asertivnější. Ten vývoj není takový, jaký bychom si přáli,“ řekl ministr kultury v rozhovoru pro DVTV při hovoru o situaci okolo souboje pražské radnice ovládané Piráty s Čínou ohledně jednotné Číny.

Lubomír Zaorálek, dlouholetý ministr zahraničí, jež nyní zastává funkci ministra kultury, v této souvislosti zmínil, že situace v mezinárodní politice se v posledních desetiletích zhoršila ve srovnání s dobou po pádu komunismu. Česká zahraniční politika se podle jeho názoru nechala vtáhnout do pasti.

„Poměry mezinárodní politiky mi připadají dnes horší, než byly před 30 lety. To byla doba Sametové revoluce a toho světa, který jsme tehdy žili. Je to pro mě zajímavé, když děláme bilance, že svět je skutečně dnes v něčem nejistější. Čína je velice důležitá součást této nejistoty. Vy mě teď nutíte k poměrně veliké přednášce, ve které bych řekl, že se mi bohužel zdá, že česká politika se během těch 30 let spíše nechala vtáhnout do té Thukydidovy pasti, která se před světem otevřela,“ zmínil politik.

Podle jeho názoru je v současné době Čína příliš velkým hráčem na mezinárodním poli, než aby bylo možné ji prostě přehlížet.

„Čína je příliš důležitý fenomén toho rizika, který dnes před světem je,“ dodal.

Kalousek ve vládě

Zaorálek také v rozhovoru s Danielou Drtinovou zmínil, že vládu ČSSD spolu s ANO považuje za lepší, než kdyby vládla ODS spolu s TOP 09. Předsedu vlády Andreje Babiše přitom ministr kultury považuje za velmi schopného a přizpůsobivého politika, který by v případě koalice s nějakou z pravicových stran změnil svoji politiku, aby se přizpůsobil.

„Kdyby tady vládl pan Kalousek, nebo ODS, nebo kdyby ODS vládla s panem Babišem, tak mi určitě dáte za pravdu, že by jeho vláda vypadala jinak. Pan Babiš je typ velmi přizpůsobivého politika. Jeho politika se bude měnit v závislosti na tom, jestli bude mít ve vládě ODS nebo ČSSD. To je prostě fakt,“ dodal.

Kritika Kalouska kvůli rozpočtu

Lubomír Zaorálek na konci října ostře kritizoval poslance TOP 09 Miroslava Kalouska za jeho kritická slova o státním rozpočtu. Vyjádření Kalouska označil za „drzost“. Bývalému ministrovi financí Kalouskovi také vyčetl, že poslal českou ekonomiku v roce 2011 do recese.