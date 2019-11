Trump USA v případě vítězství demokratů předpověděl ekonomickou recesi

„Ve své snaze transformovat Ameriku se stávají demokraté stále víc totalitními. Potlačují nespokojené, pomlouvají nevinné, ničí právní normy, pořádají ukázkové soudy a snaží se svrhnout americkou demokracii, aby vnutili vlastní socialistický řád. Jsem přesvědčen, že když se demokraté vrátí, budete mít recesi, jakou nikdo nikdy neviděl,“ prohlásil Trump na mítinku svých stoupenců v Louisianě.

Prezidentské volby se v USA mají konat 3. listopadu 2020.

Současný prezident republikán Donald Trump již oznámil, že v nich hodlá kandidovat.

Primární volby kandidátů za Demokratickou stranu se konají od února do července, po čemž má být vítěz zvolen na stranickém sjezdu. Ve většině celonárodních průzkumů vede bývalý viceprezident Joe Biden, konkurují mu Elisabeth Warrenová a Bernie Sanders.

Trump zaostává

Podle posledních dat sociologických průzkumů zaostává Trump podle popularity hned za pěti uchazeči Demokratické strany, kteří oznámili své plány ohledně účasti ve volbách.

Kdyby se volby konaly dnes a Trumpovým soupeřem byl demokrat Joe Biden, dalo by své hlasy hlavě Bílého domu 39 % zaregistrovaných voličů a jeho soupeřovi 56 %. Se senátorem za stát Vermont Berniem Sandersem by nynější prezident prohrál o 14 %, senátorka za stát Massachusetts Elisabeth Warrenová by Trumpa předstihla o 15 %. Se starostou města South Bend Petem Buttigiegem by americký lídr prohrál o 11 procent, se senátorkou za stát Kalifornie Kamal Harrisovou o 9 %.

Průzkum, kterého se zúčastnilo 1003 plnoletých Američanů, se konal po telefonicky 27. - 30. října.