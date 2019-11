Klaus: Ekonomická transformace 90. let splnila má očekávání

Bývalý prezident Václav Klaus prohlásil, že ekonomická transformace provedená v 90. letech, splnila jeho očekávání. Řekl to na konferenci v Brně s tím, že cílem bylo oddělit politiku od ekonomiky.

Kuponovou privatizaci bývalý prezident označil za východisko z nouze, neboť domácí kapitál v zemi po pádu komunismu chyběl, píší České noviny.

Podle slov Klause se oddělení politiky od ekonomiky dařilo nějakou dobu udržet. Obratem ale dodal, že nyní dochází ke zvratu této situace, což označil za „smutné“.

Za nejsložitější prvek označil provedení privatizace. „Přetrvávají sny o tom, že by bývalo bylo možné existovat a jít dál bez rozsáhlé privatizace ekonomiky jako celku - to je fatální omyl,“ cituje ČTK slova bývalého prezidenta. Bylo prý nezbytné privatizaci provádět dostatečně rychle, aby ekonomické změny probíhaly paralelně s těmi politickými.

Za svůj vzor označil privatizaci ve Velké Británii z 80. let minulého století, kterou prováděla Margaret Thatcherová. „Jenže ona privatizovala tři čtyři firmy za rok, my tři čtyři za hodinu. To vyžadovalo použití jiných privatizačních metod,“ řekl Klaus, který dodal, že zvolil takovou metodu proveden privatizačních opatření, aby nedošlo k „přeměně většiny občanů na námezdní pracovníky zahraničních společností“.

Kritici privatizace si, podle jeho slov, neuvědomují složitost procesu transformace plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku. Kvůli politickým bojům své doby se proto mnoho věcí nepodařilo udělat tak, jak si architekti privatizace přáli.

Bývalý prezident vidí v současné době hrozby v přehnaných aktivitách směřujících na ochranu klimatu, které označuje za „alarmismus“, a také v „zelené ideologii“. Dalším škodlivým vlivem, podle názoru Klause, je snaha o přílišnou rovnost místo toho, aby byl člověk hodnocen podle výkonu.

Klaus o pražské kavárně

Bývalý prezident poskytl v průběhu října rozhovor Lidovým novinám. Promluvil v něm i o Václavu Havlovi, kterého považoval za velkého nepřítele změn. V obsáhlém rozhovoru někdejší ministr financí, premiér a český prezident Václav Klaus pronesl, že byl Václav Havel „člověkem z jiného těsta“.

Vyjádřil se také k drtivé porážce „pravdoláskařů“ ve volbách v roce 1992. Ta pro ně byla údajně obrovským šokem.

„Volby v roce 1992 skončily naprostým šokem. Lidé, kterým se dnes říká pražská kavárna a jimž se tehdy říkalo pravdoláskaři či havlisté, se vůbec nedostali do parlamentu. To pro ně byl absolutní šok,“ prohlásil tehdy Václav Klaus.

Dodal, že dotyční od té chvíle dělali, co mohli, jelikož se nesmířili s porážkou. To je podle něj srovnatelné s tím, jak se někteří „lepšolidi“ nedokázali smířit s porážkou ve volbách, kterou utrpěli před dvěma lety.