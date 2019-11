„Kdybych vládl já, budou hořet barikády!“ Klaus mladší o odborech a stávce škol

Václav Klaus mladší v souvislosti se stávkou učitelů prohlásil, že pokud by on byl ministrem školství, tak by hořely barikády. Vyjádřil se k současným ředitelům škol a českým učitelům složil velkou poklonu.

Předseda hnutí Trikolora označil za jediný efekt stávky skutečnost, že „ministr školství se probral“, jelikož předtím o něm dlouho nebylo slyšet a „poslední dva roky vypadal ospale“.

„Státní odbory jsou stejní lidé posledních 25 let, kteří jsou úzce spojeni se sociální demokracií. Takže vždy, když vládne sociálnědemokratický ministr, tak je klid a pohoda, když vládne jiný ministr, tak je stávková pohotovost. Kdybych vládl já, tak bude hořet barikáda. Tyto odbory moc velkou reputaci mezi odbory nemají, proto jejich apel moc nedopadl,“ řekl v rozhovoru pro televizi Nova.

Politik následně poukázal na skutečnost, že výkřiky vlády o tom, jak přidali učitelům, většinou končí jinak. „Oni (učitelé – red.) vědí, že jsou to kecy. Na výplatní pásce jim zvýšení platu dělá například polovinu ve srovnání s tím, co politik jde do televize říkat,“ prohlásil Klaus

Bývalý ředitel jednoho z nejlepších gymnázií Česka prohlásil, že sám by stávkoval za nepořádek ve školství. Upozornil na skutečnost, že za poslední 3 roky vyrostlo financování školství o 50 %. „Zaprvé se nezvýšila úroveň vzdělání, že by deváťáci toho uměli více. To bychom jako občané měli chtít. Ani nedošlo k tomu, že by se o 50 % zvýšily platy. (…) To je to, co je tam nejvíce na pováženou. Kvůli tomu bych stávkoval já,“ dodal politik.

O ředitelích

Předseda Trikolory prohlásil, že za jeden z největších problémů ve školství považuje nedostatek kvalitních ředitelů škol, případně jejich odchod.

„Skoro nejvíce jsou otrávení ředitelé škol. Je to vidět na konkurzech na ředitele. Loni česká školní inspekce vydala zprávu, že na polovinu konkurzů na místo ředitele školy se přihlásili nula nebo jeden uchazeč,“ zmínil a dodal, že současný systém „nevytahuje tahouny systému nahoru“.

Klaus by podle vlastních slov „asi odmítl jít dělat ředitele státní školy“, a to kvůli „strašné byrokracii, inkluzi a kdejakým politickým blbostem“. Učit by ale šel. „Ti lidé, kteří drží české školství pořád v chodu, mají můj hluboký obdiv,“ dodal směrem k ředitelům a učitelům.

O základní škole

„Český stát rezignoval na jakýkoli cíl v deváté třídě. To je to nejhlavnější. Základní škola musí být osa systému,“ prohlásil Klaus s tím, že země, které mají kvalitní základní školství, jsou většinou velmi úspěšné.

„Dát si nějaké cíle – to je to, co nejvíce chybí českému školství,“ dodal politik.