Evropská armáda? Vždyť nedokážeme řešit ani migranty… Generál Šándor se opět rozjel

V případě další degradace NATO je potřeba podle názoru bývalého velitele vojenské rozvědky začít budovat evropskou armádu, přitom ne pouze na papíře, jak to, podle jeho názoru, dosud dělá kontinent v případě migrační krize.

„Pokud by se Aliance opravdu vyprázdnila, potom debata o společné evropské armádě je legitimní. Musí ji ovšem předcházet to, že EU bude mít, a to vidím v současnosti velmi málo reálně, skutečnou společnou obrannou, bezpečnostní a zahraniční politiku. Papír nestačí. Způsob řešení migrace je toho jasným důkazem,“ napsal generál na svých sociálních sítích.

Mozková smrt NATO

Andor Šándor se nyní aktivně vyjadřuje k situaci v Severoatlantické alianci. O té se včera francouzský prezident vyjádřil tak, že prochází stavem mozkové smrti. To vyvolalo mezi politiky a bezpečnostními experty, ale i mezi novináři velké znepokojení.

Bývalý velitel vojenské rozvědky v reakci na tato slova francouzského prezidenta prohlásil, že nahradit alianční vojenské kapacity těmi evropskými by byl velký problém

„USA ve světě vnímají tři hlavní hrozby, a to Čínu, Severní Koreu a Írán. Trump dává jasně najevo, že nepotřebuje NATO k tomu, aby se s těmito hrozbami vyrovnal. Možná ho nepotřebuje vůbec. Jenže nahradit Alianci evropskými kapacitami je obrovský problém z řady důvodů. Navíc Británie, země s jadernými zbraněmi mající nejlepší armádu v Europě, opouští EU. Evropo, máme problém!!“ napsal Šándor včera na svém Facebooku s tím, že USA za poslední měsíc poškodily NATO více než údajné snažení Ruska za posledních deset let.

Strach o bezpečnostní garance

Člen ODS, bývalý disident a signatář Charty 77, Alexandr Vondra vyjádřil obavy o bezpečnostní garance. Na svém Twitteru poukazuje na chování francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. To údajně jednou jedná s Ruskem, to obchoduje s Čínou a následně ještě mluví o mozkové mrtvici NATO.

„Macron se rozjel. V září nabízí reset Rusku. V listopadu odjel podepsat miliardové kontrakty do Číny, aby nám záhy sdělil, že NATO má mozkovou mrtvici. Vše bez konzultací s kýmkoli. Velmi nebezpečné. Bude-li takto pokračovat, přijdeme o mezinárodní bezpečnostní garance,“ myslí si Vondra.

Macron se rozjel. V září nabízí reset Rusku. V listopadu odjel podepsat miliardové kontrakty do Číny, aby nám záhy sdělil, že NATO má mozkovou mrtvici. Vše bez konzultaci s kýmkoli. Velmi nebezpečné. Bude-li takto pokračovat, přijdeme o mezinárodní bezpečnostní garance. — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) 8. listopadu 2019

​Emmanuel Macron

Severoatlantická aliance zcela ztratila koordinaci. To lze označit za „mozkovou smrt“, řekl ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru v časopise The Economist.

„To, co nyní zažíváme, je mozková smrt NATO. Nemáme koordinaci strategických rozhodnutí mezi USA a jeho spojenci v Alianci. Vidíme nekoordinované agresivní činy ze strany ještě jednoho člena NATO, a to Turecka, v oblasti našich zájmů,“ cituje publikace jeho slova.