„Hulvát, morální prostitutka, obdivovatel Kalouska.” Generál Pavel schytal výprask od Okamury. Kavárnu tohle nepotěší

Zdá se, že v poslední době veřejná česká média zahájila nepřímou kampaň generála Petra Pavla. Ve společnosti se spekuluje, že by bývalý komunista mohl zaujmout místo Miloše Zemana. „Já nechci nikoho soudit, ale když se sám Pavel namočil, měl by mít tolik sebereflexe a o ostatních pomlčet,“ postavil předseda SPD vojáka do kouta.