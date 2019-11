„Úkol naší doby je ochránit náš národní stát a parlamentní demokracii před Milionem chvilek.“ Klaus naložil aktivistům

Václav Klaus hovořil u příležitosti prezentace své nové knihy nesoucí název: 30 let cesty ke svobodě. Ale i zpět.

„V dnešní vědění se vzpírající době je módou nehledat jasné kontury věcí, ale spíše vedle sebe bez ladu a skladu řadit spousty různých vlivů a faktorů a rezignovat na odhalení podstaty věcí,“ charakterizoval naši dobu bývalý prezident Václav Klaus. Politické myšlenky takzvané „zelené“ ideologie označil za „bláznivé a ničící lidskou svobodu.“

Za hlavní atributy polistopadového vývoje Václav Klaus označil svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a národní suverenitu. Poukázal na skutečnost, že po listopadové revoluci roku 1989 tyto ukazatele rostly, zatímco nyní pod tlakem nových ideologií začínají upadávat.

„Chtěl bych zdůraznit, (…) že dnes máme co slavit, ale současně bych stejně důrazně chtěl říci, že také máme před čím varovat,“ prohlásil s tím, že varovat chce před úpadkem svobody, demokracie a národní suverenity.

„Cílem 90. let byla systémová změna, která se u nás mimo veškerou pochybnost podařila,“ řekl Klaus a dodal, že se účastnil natáčení pořadu, který bude Česká televize vysílat v neděli, kde Petr Pithart prohlásil, že „cílem 90. let bylo realizovat pravdu a lásku“.

„Já jsem se neudržel a řekl jsem, že jsem od prvopočátku věděl, že to heslo pravdy a lásky je úplně falešné. Moderátorka Světlana Witowská se mě ptala, kdy jsem na to přišel, že je úplně falešné. Já jsem řekl: Hned v první vteřině,“ zmínil Václav Klaus.

Bývalý prezident upozornil na důležitost politické transformace, bez níž by nedošlo k ekonomické transformaci. Politickou transformaci prý média a veřejnost přehlížejí a chtějí se věnovat pouze té ekonomické.

„Kdyby nebyla politická transformace, tak žádná ekonomická transformace nemohla proběhnout,“ prohlásil. Následně dodal, že s Václavem Havlem vedl „smrtelný boj“ o vytvoření standardních politických stran, neboť „on byl fatálně proti tomu“.

Udržet parlamentní demokracii a Česko jako národní stát

Za velká nebezpečí ohrožující v současné době Českou republiku a její národ označil „pseudoliberální uvažování dnešních progresivistů, kteří ovládli myšlení západu“. „Patří sem agresivní rovnostářství a agresivní zelenost. (…) Patří sem multikulturální posedlost dnešních evropských elit, která se stala ospravedlněním masové migrace. Jejím cílem je rozbití evropských národních států a spolu s tím rozbití evropské kultury a civilizace. Patří sem transnacionální myslící likvidátoři národního státu, kteří tvoří faktickou bázi naivní podpory evropské unifikace falešně vydávané za pouhou integraci. Ta už dávno žádnou integrací není. Patří sem samozřejmě dnešní feminismus a genderismus, které míří na samotnou podstatu člověka. Patří sem útok na tradiční rodinu, kterou anarchističtí progresivisté už dávno odsouvají na smetiště dějin. Patří sem takzvaná liberální demokracie, která by spíše měla být označována za militantní demokracii, či spíše militantní pseudodemokracii. (…) Liberální demokracie je systémem vlády, který opustil základní princip demokracie – vládu většiny,“ řekl Václav Klaus.

Následně zmínil, že v současné době je úkolem udržet národní stát a ochránit parlamentní demokracii před nevolenými aktivisty a pouličními demonstranty.

„Úkolem naší doby je udržet parlamentní demokracii před Milionem chvilek. Toto považuji za naprosto fundamentální úkol naší doby. (…) Druhým zásadním úkolem je udržet náš národní stát,“ prohlásil bývalý prezident Klaus.

Václav Klaus na konferenci

Bývalý prezident rovněž vystoupil na mezinárodní konferenci Českého rozhlasu Plus Evropa bez železné opony: 30 let svobody. Zde rovněž varoval před tendencemi současného západního světa.

„Komunismem jsme mnoho ztratili, ale něco zcela unikátního získali. Prožitek komunismu nás vybavil zvýšenou mírou senzitivity na nejrůznější prvky oslabování svobody, demokracie, volného trhu a národní suverenity ve srovnání s tím, jak to cítí země západní a jižní Evropy, které komunismem neprošly. To se dnes velmi pozitivně projevuje i tím, že se země Visegrádské čtyřky staví daleko kritičtěji k nejrůznějším tendencím dnešní doby,“ prohlásil bývalý prezident Václav Klaus a dodal: „Dnešní doby poznamenané vítězným tažením multikulturalismu, genderismu, enviromentalismu a transnacionalismu, což jsou ideologie, které v současnosti vítězí na západě Evropy, se kterými jsme my v listopadu 1989 v žádném případě nepočítali.“

Dále bývalý prezident varoval před tendencemi, které jsou k vidění v Západní Evropě. Obvinil genderismus z útoku na samu lidskou podstatu člověka.

„Ještě před nedávnem by nás nenapadlo, že dojde k tak obrovskému útoku genderismu na lidskou podstatu, že se nejrůznější gayparády stanou součástí našich životů, že západní civilizace zaútočí na samu biologickou podstatu člověka, a že místo otec a matka bude používán termín rodič 1 a rodič 2, že naše země fakticky akceptuje takové nesmysly, jako je pojem „klimatická nouze“, že švédská školačka bude vybízet studenty ke stávkám proti vzdělání, že bude zvána do parlamentů a k projevům na Valném shromáždění OSN, že nám bude všechno možné i nemožné zakazováno pod heslem boje s takzvanou uhlíkovou stopou, že budou studenti stávkovat pod heslem chceme lepší klima, a tak dále,“ prohlásil bývalý prezident.

Podle jeho názoru by politici měli přestat se strašením komunismem. „Už je to 30 let, už by to mělo skončit,“ dodal.

„Naší povinností je odhalovat hrozby dnešní doby, nikoli stále utíkat k hrozbám doby minulé,“ zmínil Klaus.

Demonstrace na Letné

Spolek Milion chvilek pro demokracii plánuje na 16. listopadu další demonstraci na pražské Letné. Jedním z požadavků je i odstoupení úřadujícího premiéra Andreje Babiše.